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Спецтема: Война России против Украины

"Закройте небо над Украиной!": на Майдане Незалежности сыграли концерт с призывом к миру

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&quot;Закройте небо над Украиной!&quot;: на Майдане Незалежности сыграли концерт с призывом к миру
Концерт музыканты сыграли в поддержку призыва к мировым лидерам о закрытии неба над Украиной. Фото: "Новинарня"

В Киеве прошла акция "Свободное небо/Free Sky" - оркестр "Киев-Классик" сыграл концерт на Площади Независимости. Видео выложил Офис президента в Телеграмм.

Концерт музыканты сыграли в поддержку призыва народа и президента Украины Владимира Зеленского к мировым лидерам относительно закрытия неба над Украиной.

Исполнили гимн Украины и гимн Европы (фрагмент Оды к радости Людвига Ван Бетховена), а также ряд известных украинских музыкальных произведений. В частности: фрагмент балета "Лилия" украинского композитора Константина Данькевича по одноименной балладе Тараса Шевченко; Казачок из первой оперы на либретто на украинском языке "Запорожец за Дунаем" Семена Гулака-Артемовского; украинскую народную песню "Ночь какая лунная"; фрагмент увертюры к опере "Тарас Бульба" Николая Лысенко.

"Мы хотим, чтобы музыка мира, музыка жизни в нашем исполнении дошла до сердца каждого жителя свободного мира и лидеров этих стран и помогла им найти решение, которое сделало бы безопасным украинское небо, под которым мы будем выступать", – заявил дирижер Герман Макаренко.

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Польша официально подтвердила готовность передать Украине боевые самолеты. Власти Польши готовы немедленно бесплатно передать все свои самолеты МИГ-29 на базу в Рамштайне и передать в распоряжение правительства Соединенных штатов Америки. В то же время, она просит США предоставить ей подержанные самолеты с подобными эксплуатационными возможностями.

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