Закон о языке принят в первом чтении благодаря Ляшко - политолог

Ляшко сыграл ключевую роль в принятии закона о государственном языке. Фото: Glavred

Проект закона о государственном языке был проголосован в первом чтении благодаря усилиям лидера Радикальной партии Олега Ляшко. Об этом на своей странице в Facebook написал политолог Владимир Цыбулько.

Эксперт отметил, что из-за политических интриг между БПП и Батькивщиной документ мог быть вообще отклонен, но этого удалось избежать благодаря усилиям Олега Ляшко, который убедил другие фракции поддержать важный законопроект. По мнению эксперта, благодаря этому голосованию: "Ляшко удачно перебрал на себя роль главного защитника (украинского) языка".

"Многострадальный и очень символический на этапе государственного строительства Закон о языках проголосован в первом чтении. Не без драматизма... Были сорваны маски со многих псевдопатриотов, но главное в этом маневре между потенциальными участниками второго тура президентских выборов (то, что) Ляшко засветил свой настоящий потенциал... На фоне эпик батла Ляшко за закон о государственном языке Тимошенко выглядела бледным и вялым пассивным статистом, очевидно рассчитывая во втором туре подобрать голоса Востока Украины. Но Восток лицемеров ненавидит больше, чем воображаемых бандеровцев. По сути Ляшко борьбой за украинский язык начнет теснить Тимошенко в Центральной Украине, поэтому ждем новой социологии ", - подытожил Цыбулько.

Напомним, сегодня Верховная Рада в первом чтении поддержала законопроект №5670-д "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного". Сейчас в Украине фактически отсутствует закон о государственном языке, потому что 28 февраля 2018 Конституционный суд Украины признал закон "Об основах государственной языковой политики" (так называемый закон "Колесниченко-Кивалова") неконституционным из-за нарушения Верховной Радой процедуры его рассмотрения и принятия.