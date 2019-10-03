Закон о "Пласте" будут дорабатывать

Закон о "Пласте" направили на доработку. Фото: UA|TV

Предложение комитета о направлении для доработки закон Украины "О государственном признание и поддержку Пласта - Национальной скаутской организации Украины" одобрил Верховная Рада.

За это решение проголосовали 313 народных депутатов, сообщает Еспресо.TV.

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"Доработанный Закон должен быть построен на принципах равенства прав всех скаутских организаций в Украине и недопустимости каких-либо дополнительных привилегий одной организации. В то же время, в законодательстве Украины должна быть отражена историческая роль украинского пластового движения в получении и становления украинской государственности и национально-патриотическое воспитания детей и молодежи", - говорится в заключении комитета.

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил, почему не подписал закон о "Пласте" и рассказал, что в нем надо доработать.