Зайцевой могут отменить приговор

Адвокат Зайцевой подала кассационную жалобу. Фото: ТСН

Виновнице смертельного ДТП в Харькове Елене Зайцевой могут отменить или пересмотреть приговор.

Адвокат Зайцевой Юлия Плетнева подала кассационную жалобу в Верховный Суд, говорится в постановлении суда.

Защитник просит отменить приговор в части наказания, возместить материальный и моральный ущерб и закрыть уголовное производство. Или сократить срок до 5 лет и освободить от его отбывания с испытательным сроком, лишить Зайцеву водительских прав на два года. Вместо солидарного возмещения вреда с другими виновником ДТП обязать Зайцеву заплатить 30%, а Дронова - 70%.

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Свои требования защита обосновывает нарушениями уголовного и уголовно-процессуального законодательства при вынесении приговора. Плетнева заявила, что наказание не соответствует степени тяжести преступления и личности пострадавшей.

Заявление адвоката Верховный суд пока оставил без движения. Нашел в нем ряд процессуальных недостатков. У Плетневой есть 15 дней на то, чтобы их исправить.

Елена Зайцева и Геннадий Дронов проходили обвиняемыми по делу о масштабной ДТП на улице Сумской. Оба получили по 10 лет тюрьмы. В апелляции водитель авто, которое раздавило 6 человек на тротуаре, просила 5 лет условного срока. Другой осужденный хотел, чтобы его оправдали, ведь виновным в аварии себя не считает.