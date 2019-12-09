Зафиксировано более 1,2 тысячи случаев военных преступлений на Донбассе

Суд в Гааге. Фото: РБК-Украина

Гаагский Международный уголовный суд ООН опубликовал доклад о преступлениях во время войны в Донбассе. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на доклад суда.

"Офис Верховного комиссара ООН по правам человека с апреля 2014 года по август 2019 зафиксировал на востоке Украины 3339 гибели мирного населения за боевых действий, включая 147 детей, 1053 женщины и 1804 мужчин. Более 7000 человек получили ранения, большая часть - в результате обстрела", - говорится в сообщении.

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Зафиксированы 1,2 тысячи случаев военных преступлений на Донбассе. Подозреваемые представители ДНР и ЛНР. Данные преступления относятся к юрисдикции Международного уголовного суда ООН.

Решение международного трибунала не выполнено, потому что на кораблях нет оборудования.