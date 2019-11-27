Задержанным чиновникам Киевской таможни и ДФС объявили подозрения

НАБУ объявило подозрения чиновникам, причастным к махинациям с растаможкой товаров. Фото: Fakty.com

Детективы НАБУ сообщили о подозрении семи должностным лицам Киевской таможни, экс-чиновнику Государственной фискальной службы и другим лицам, причастным к махинациям с растаможкой товаров.

"Сообщено о подозрении прежнему руководителю и пяти служащим одной из региональных таможен, бывшему чиновнику Государственной фискальной службы Украины, а также трем представителям коммерческих компаний, задействованным в реализации коррупционной схемы, в совершении преступлений, связанных с махинациями с растаможкой товаров, импортируемых в Украину, которые нанесли интересам государства более 77,7 млн грн убытков", - говорится в сообщении пресс-службы Специализированной антикоррупционной прокуратуры.

Указанные лица были задержаны 26 ноября 2019. Теперь им инкриминируется совершение преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 255 (Создание преступной организации), ч. 3 ст. 212 (Уклонение от уплаты налогов), ч. 2 ст. 364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением). Решается вопрос об избрании подозреваемым меры пресечения.

"Речь идет о бывшем исполняющего обязанности руководителя одной из региональных таможен, который сегодня занимает должность заместителя руководителя этой таможни, заместителя руководителя одной из региональных таможен; исполняющего обязанности начальника отдела таможенного оформления и трех инспекторов ВТО таможенного поста одной из региональных таможен ; бывшего директора департамента администрирования таможенных платежей ДФС Украины и трех предпринимателей", - добавили в ведомстве.

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Также проводятся следственные действия, направленные на установление других лиц, причастных к совершению преступления.

Детективы Национального антикоррупционного бюро задержали 10 человек по подозрению в совершении преступлений, связанных с нарушением таможенного законодательства.