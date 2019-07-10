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среда, 10 июля 2019 11:03

Задержанный боевик Цемах причастен к сбиванию МН-17

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Задержанный боевик Цемах причастен к сбиванию МН-17
Цемах - первый задержанный боевик, который должен прямую связь с военными операциями террористов на месте во время сбивания самолета. Фото: static.espreso.tv

Арест боевика Владимира Цемаха может существенно повлиять на расследование дела MH-17.

Недавно задержан "командир ПВО" боевиков Владимир Цемах может быть причастен к трагедии пассажирского Boeing рейса MH-17, потому что был свидетелем этих событий - сообщает Bellingcat.

В 2015 году Цемах заявил, что помогал скрыть ЗРК "Бук" и членов его экипажа ".

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"Независимо от его фактической роли 17 июля 2014 года, арест Цемаха может оказать существенное влияние на расследование JIT и судебную процедуру. Если его заявления 2015 года о том, что он помог скрыть ракетную установку "Бук" и часть ее экипажа 17 июля 2014 года, окажутся правдой, это сделает его ключевым свидетелем JIT и, возможно, обвиняемым по подозрению в соучастии ", - говорится в докладе .

Пока Цемах - первый задержанный боевик, который имел прямую связь с военными операциями террористов на месте во время сбивания самолета.

В материале Bellingcat отмечается, что достаточно открытых источников и свидетельств того, что Цемах командовал подразделением ПВО во время катастрофы MH-17. Эксперты приводят в пример страницу Цемаха в российской соцсети "Одноклассники". Там есть свидетельства того, что боевик служил в подразделении противовоздушной обороны, по крайней мере, 24 августа 2014 года. На фотографиях, загруженных этого дня, его можно увидеть с зенитной пушкой.

В конце июня украинские спецслужбы задержали на территории самопровозглашенной "ДНР" бывшего "командира ПВО" города Снежное Владимира Цемаха. Цемах был задержан в своей квартире в городе Снежное 27 июня, после чего был переправлен через линию соприкосновения на территорию, контролируемую украинской армией.

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