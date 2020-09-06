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воскресенье, 06 сентября 2020 15:45

Задержание студентов в Минске, карантинное 1 сентября и крохотный электромобиль - фото собитей уходящей недели
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Gazeta.uaпредлагает подборку фото событий за неделю 31 августа – 6 сентября.

СОБЫТИЯ УКРАИНЫ

Модель опрыскивает волос за кулисами на Украинской неделе моды в Киеве, 31 августа. Мероприятие состоялось в Художественном арсенале, продолжалось до 4 сентября. На нем украинские дизайнеры представили тренды етого года.

Автор: Reuters
 

Первоклассники на празднике 1 сентября в деревне Дмитровка Киево-Святошинского района. В этом году за парты вошли 4,2 учеников, из них - 428 000 детей пошли в первый класс.

Автор: Сергей Старостенко
 

В Ужгороде 2 сентября открыли выставку "Мир театральной куклы", посвященною 40-летию Закарпатского академического областного театра кукол "Бавка". Мероприятие продлится до 14 сентября.

Автор: УНИАН
 

3 сентября 2020 мужчины посещают пещерный монастырь в селе Рожирче Львовской области на западе Украины. Первые упоминания о монастыре, вырезанный из песчаника, относятся ко второй половине 15 века.

Автор: Getty Images
 

У фабрики Roshen на Демеевской площади открыли общественное пространство. Это часть комплексного проекта реконструкции и благоустройства территории Roshen, который начали еще в 2014 году.

Автор: Тарас Подолян
 

Киевляне отдыхают на пляже в столичном Гидропарке 3 сентября. В течение первой недели осени почти на всей территории Украины держалась летняя жара.

Автор: Тарас Подолян
 

СОБЫТИЯ В МИРЕ

Люди и тяжелая техника работают над проектом реконструкции железнодорожного вокзала Фэнтай 31 августа в Пекине, Китай.

Автор: GettyImages
 

Тайские студенты в масках сидят за партами с пластиковыми экранами, используемых для социального дистанцирования в школе Ват Клонг Той в Бангкоке, Таиланд, 31 августа 2020. В начале июля школа Ват Клонг Той снова начала учебный процесс. Когда в середине марта школу заставили закрыться для предотвращения распространения Covid-19, администрация и учителя подготовили мероприятия для безопасного восстановления работы. Установив дозаторы мыла у каждой классной комнаты, создав экраны для социальных дистанций в классах и обеденных зонах и разместив дезинфицирующее средство для рук и сканеры температуры на входе, школа Ват Клонг Той работала в течение месяца и не имела случаев Covid-19. Хотя сейчас Таиланд позволяет школам по всей стране дополнительно смягчить меры безопасности, учебное заведение Ват Клонг Той решил продолжать строгую социальную дистанцию, чтобы обеспечить безопасность своих учеников и преподавателей.

Правоохранители задерживают студентов во время протеста против результатов президентских выборов в Минске, Беларусь, 1 сентября. Reuters.

Автор: Reuters
 

Новый круизный лайнер "Spirit of Adventure" покинул судостроительный завод "Мейер" и находится на реке Эмс. Судно построено для британской судоходной компании Saga Cruises, его должны доставить в Северное море.

Автор: Getty Images.
 

Посетители в защитных масках стоят на смотровой площадке "Edge" в 30 ярдах Гудзона во время открытия аттракциона в Нью-Йорке, США, в среду, 2 сентября. Его снова запустили в работу с усиленными мерами безопасности, включая маркеры социального дистанцирования и температурный скрининг.

Автор: Getty Images
 

3 сентября в Париже.французская марка Citroen "PSA Group" объявила о коммерческом запуске крошечного городского электромобиля CITROEN AMI как общего автомобиля для молодых городских жителей. В нем могут поместиться двое взрослых с багажом.

Автор: GettyImages
 
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Дата
06
сентября

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