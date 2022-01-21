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пятница, 21 января 2022 03:43

Задержан россиянин, входящий в санкционный список СНБО

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Задержан россиянин, входящий в санкционный список СНБО
Полиция задержала мужчину, разыскиваемого СНБО. Фото: Национальная полиция

В Киеве полицейские задержали гражданина РФ, внесенного в санкционный список Совета национальной обороны и безопасности.

У злоумышленника тесные связи с криминальной группировкой, сообщает Министерство внутренних дел.

Правоохранители задержали 50-летнего мужчину - россиянина, в отношении которого в конце мая 2021 было введено в действие решение СНБО о применении специальных персональных санкций к субъектам повышенного преступного воздействия.

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Как только полицейским стало известно о местонахождении, правоохранители спланировали и провели мероприятия по его задержанию.

"Во исполнение решения СНБО и с целью предотвращения распространения гражданином другой страны преступного воздействия, правоохранители и миграционная служба Украины принимают меры для принудительного возвращения мужчины в страну его происхождения. Кроме того, ему будет запрещено въезжать на территорию Украины", - отметили в пресс-центре МВД.

Соединенные Штаты Америки добавили в санкционный список четырех граждан Украины из-за "вредной зарубежной деятельности России". Все они участвовали в "контролируемой российским правительством деятельности" по дестабилизации ситуации в Украине. По данным ведомства, они действуют по указанию ФСБ России и играли разные роли в кампании российского влияния для дестабилизации в суверенных странах в пользу Кремля.

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