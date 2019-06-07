Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Зеленскому стоит не быковать, как это делал Янукович, а вести диалог
Просмотров: 3421
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Просмотров: 37398
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Из-за монопольного положения Нафтогаз завышает цены на газ - экспер
Просмотров: 378
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Селфи, дисней и дожди: как поют для детей на OperaFest Tulchyn
Просмотров: 351
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Союз Кличко и Саакашвили: эксперт раскрыл суть
Просмотров: 1989
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
"Полицейских могут оправдать" - кто ответит за смерть 5-летнего мальчика
2 Просмотров: 3024
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
Убийство 5-летнего мальчика: как полиция разогнала митинг под райотделом
1 Просмотров: 5445
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Кровавые развлечения полицейских: что известно об убийстве 5-летнего мальчика
Просмотров: 3618
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Кого партия Порошенко отправит на выборы
Просмотров: 2214
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
Чем занимается Москаль после поражения Порошенко
1 Просмотров: 7704
Фото
Все фото
5
5
10
3
10
Ветеринар рассказал, как создал уникальную клинику для животных
Ветеринар рассказал, как создал уникальную клинику для животных
Молния бьет в море: ночные фото шторма в Одессе
Молния бьет в море: ночные фото шторма в Одессе
Двигатель Kawasaki, 21 &quot;лошадь&quot; и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
Двигатель Kawasaki, 21 "лошадь" и скорость до 8 км/ч - представили самоходную косилку
С вертолетом в руках: авиаконструктору Сикорскому поставят памятник
С вертолетом в руках: авиаконструктору Сикорскому поставят памятник
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Имеет 10-литровый бак и опрыскивает поля с воздуха - презентовали сельхоздрон
Видео
Все видео
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса
Под Радой проходит акция за легализацию медицинского каннабиса
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Как погибли двое украинских военных: видео оккупантов
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Российская чиновница упала в лужу во время инспекции
Интервью
1/5
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Выдавить Путина из Донбасса и Крыма нужно не "Минском"
Просмотров: 3348
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Какую пасту нужно есть, чтобы не толстеть
Просмотров: 387
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Зеленый туризм приносит хороший заработок территориальным громадам - эколог
Просмотров: 504
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Кто и зачем занимается псевдоминированиями
Просмотров: 1062
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Герои, как они есть: американец Крейг Лэнг 4 год защищает Украину с оружием в руках
Просмотров: 3627
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
06 июня 2019
Просмотров: 387
Вельмі добра
У тій хаті, в яку я з недавніх пір переселився, є вже потроху всього такого, що робить твоє існування затишним. Немає тільки книжок, хоч я й звик, ...
пятница, 07 июня 2019 13:41

Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке

  Комментировать
Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке
Человек из Донецка готовил теракт на детской площадке. Фото с открытых источников

Работникам СБУ удалось предотвратить теракт, который готовили в Запорожье.

Террорист заложил взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки. Детонацию заряда планировал осуществить с мобильного телефона.

"Выбор места был сознательный. После закладки взрывчатки злоумышленник отправился в гостиницу, где остановился, намереваясь привести бомбу в действие. Включив новости, он понял, что ЧП не произошло. Вернулся на место, чтобы выяснить причину", - утверждают в СБУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Убийство ребенка в Переяславе: объяснили, почему полицейского восстановили в должности

В Службе безопасности отмечают, что мужчина приехал в Запорожье из Донецка. Бомба была достаточно мощной. Радиус поражения мог достичь 10 м.

В реке Рейн нашли тело участницы немецкого шоу талантов Das Supertalent акробатки 33-летней Аллы Клишты. Она - уроженка Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
07
июня

Место смерти выдающихся украинцев: сегодня День памяти погибших на Соловках

Самое читаемое
Пенсию будут начислять по-новому: подробности
Пенсию будут начислять по-новому: подробности Просмотров: 37494
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
Как хоронили 5-летнего Кирилла Тлявова, в которого стреляли полицейские
14
 Просмотров: 37407
&quot;Скорая&quot; забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
"Скорая" забрала бабушку: в Переяславе в тишине хоронят убитого мальчика
19
 1 Просмотров: 32437
Основные &quot;перлы&quot; ВНО: &quot;Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?&quot;
Основные "перлы" ВНО: "Если нет мечты, для чего тебе пить, есть, чистить зубы?" Просмотров: 23184
Отец переехал годовалого сына
Отец переехал годовалого сына Просмотров: 17604
Общество
ЦИК разрешили печатать бюллетени без тендеров
ЦИК разрешили печатать бюллетени без тендеров Просмотров: 99
В семье, которую подозревают в торговле детьми, при странных обстоятельствах умер ребенок
В семье, которую подозревают в торговле детьми, при странных обстоятельствах умер ребенок Просмотров: 1910
Обнародовали секретные документы по Чернобыльской катастрофе
Обнародовали секретные документы по Чернобыльской катастрофе Просмотров: 603
Место смерти выдающихся украинцев: сегодня День памяти погибших на Соловках
Место смерти выдающихся украинцев: сегодня День памяти погибших на Соловках
 Просмотров: 144
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
Опубликовали уникальное видео первых часов после взрыва в Чернобыле
 Просмотров: 1494
Больше всего комментируют
31
Порошенко назвал снятие блокады с ДНР и ЛНР предательством национальных интересов
18
Активисты пикетируют дом Порошенко
11
Избиратель оценит по достоинству программу партии "УДАР" - Палатный
8
Украинцев будут штрафовать за ношение военного камуфляжа
5
Телеканал Порошенко "возродил" Витренко
Голосов: 39586
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua