Задержали мужчину, который готовил теракт на детской площадке

Человек из Донецка готовил теракт на детской площадке. Фото с открытых источников

Работникам СБУ удалось предотвратить теракт, который готовили в Запорожье.

Террорист заложил взрывчатку в мусорный бак возле детской площадки. Детонацию заряда планировал осуществить с мобильного телефона.

"Выбор места был сознательный. После закладки взрывчатки злоумышленник отправился в гостиницу, где остановился, намереваясь привести бомбу в действие. Включив новости, он понял, что ЧП не произошло. Вернулся на место, чтобы выяснить причину", - утверждают в СБУ.

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В Службе безопасности отмечают, что мужчина приехал в Запорожье из Донецка. Бомба была достаточно мощной. Радиус поражения мог достичь 10 м.

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