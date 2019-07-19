Жадан рассказал, чего от Зеленского ждут жители Донбасса

 
Ексклюзивы
1/5
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
"Путин повысил ставки" - эксперт о российских паспортах для Донбасса
1 Просмотров: 243
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Как работают волонтеры на 6-м году войны
Просмотров: 1710
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Почему больше украинцев едут на ПМЖ в США, чем в Польшу
Просмотров: 990
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
Эти выборы о Зеленском - политтехнолог
1 Просмотров: 2340
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Обмена пленными не будет, Кремлю еще нужны украинцы в российских тюрьмах
Просмотров: 729
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Работали на договорняках и не трогали "регионалов": назвали грехи Рады, которая уходит
Просмотров: 1071
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Просмотров: 774
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Украина может быть центром модернизационного движения в бывшем СССР
Просмотров: 684
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
"Преданных свидетелей Кремля становится все меньше", - рассказали, какой будет следующая Рада
1 Просмотров: 3168
Фото
Все фото
6
15
5
4
14
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
Во сколько обойдется эвакуация автомобиля
&quot;Высокая влажность - стрелки идут медленнее&quot; - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)
"Высокая влажность - стрелки идут медленнее" - как работают столетние часы городской ратуши (ФОТО)
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
Переселенцы рассказали, на что хватает денег адресной помощи
Показали испытания украинской патрульного катера
Показали испытания украинской патрульного катера
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Одновременно невозможны украинские патриоты и памятники Ленину - как пикетировали Конституционный Суд
Видео
Все видео
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
Показали трейлер фильма ужасов "Оно-2"
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
В Житомире выявлена связь Зе-кандидата с Розенблатом и Гладковским
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Показали новый трейлер фильма о Стусе
Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов
Вооруженные "черные человечки" записали видеообращение для сепаратистов
Молодежь призывают "влепить галку" на выборах
Молодежь призывают "влепить галку" на выборах
Интервью
1/5
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
"Засеять" округ будет очень и очень сложно - нардеп про Избирательный кодекс
Просмотров: 774
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
"Ни депутаты, ни министры ни дня не работали на государство. Надо поменять всех" - Ростислав Мельник
2 Просмотров: 1908
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
"Сейчас из Донбасса в основном едут в поисках лучшей жизни, как гастарбайтеры"
Просмотров: 981
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Политическую рекламу в телевизоре, на радио и бордах надо запретить
Просмотров: 585
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
О Борщаговке, Зе!Команде и конкурентов - народный ревизор Николай Тищенко дал первое политическое интервью
3 Просмотров: 2673
Колонка
Павло Вольвач
Павло Вольвач
19 июля 2019
Просмотров: 144
Люди білбордів
"Українська стратегія Гройсмана" – фіксуєш і ще якийсь час провертаєш у свідомості зміст слогана на білборді. І усміхаєшся розкішному ...
пятница, 19 июля 2019 20:24

Жадан рассказал, чего от Зеленского ждут жители Донбасса

  Комментировать
Жадан рассказал, чего от Зеленского ждут жители Донбасса
Сергей Жадан: у нас проблемы с идентичностью, политическим сознанием. Фото: Тарас Подолян

На жителей оккупированных территорий влияет российская пропаганда, но надо понимать, что всюду живут украинцы.

Говорит в интервью журналу "Країна" писатель Сергей Жадан.

"На территории, которую контролирует Украины, люди так же смотрят российское телевидение. Поэтому не надо думать, что делать с жителями оккупированных территорий. Стоит понять, как нам всем справиться. Есть проблемы с идентичностью, политическим сознанием", - считает он.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сергей Жадан рассказал про наихудший сценарий президентства Зеленского

По словам писателя, до выборов у людей на Донбассе были сильные антикиевские настроения.

"Не воспринимали Порошенко даже те, кто имел проукраинские взгляды. Телевизор убедил, что он - источник всех бед. От Зеленского кто-то ожидает, что тот завтра подпишет капитуляцию. Кто-то верит, что как человек не из системы, он отвечает киношному образу учителя Голобородько. Настроения Донбасса разные, как и всего украинского общества", - добавляет Сергей Жадан.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнале "Країна" от 18 июня.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Жадан рассказал, чего от Зеленского ждут жители Донбасса». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
19
июля

Украинский город переименовали

Американские космонавты приблизились к Луне

Подорвала себя гранатой - погибла украинка, которая сотрудничала с врагом

Мухаммед Али вызвал наибольшие эмоции на открытии Олимпиады

В московской тюрьме умер украинский политик

Убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко: как живет поселок через месяц после трагедии

Велогонку виграв сажотрус

Астрофизик, создавший гитару из камина и пуговиц

Самое читаемое
Фотокнига &quot;Sex&quot;: Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
Фотокнига "Sex": Мадонна изобразила свои сексуальные фантазии
33
 1 Просмотров: 318557
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла
Женщина, которая потеряла всю семью в аварии, умерла Просмотров: 38682
Зеленский оставил военных без льгот
Зеленский оставил военных без льгот Просмотров: 24204
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве
Зеленский сделал первое заявление о будущем правительстве 2 Просмотров: 18580
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов 4 Просмотров: 16965
Общество
Зеленский побывал в Харьковской области и остался недоволен местным кандидатом от "Слуги народа"
Зеленский побывал в Харьковской области и остался недоволен местным кандидатом от "Слуги народа" Просмотров: 450
Провокаторы перевернули и подожгли палатку кандидата Поворознюка в Александрии
Провокаторы перевернули и подожгли палатку кандидата Поворознюка в Александрии Просмотров: 108
Почти каждый второй украинец хорошо относится к России - статистика
Почти каждый второй украинец хорошо относится к России - статистика Просмотров: 279
"Больше всего раздражает амнезия" - украинцы рассказали о Верховной Раде
"Больше всего раздражает амнезия" - украинцы рассказали о Верховной Раде
 Просмотров: 261
Хищение в оборонке: Гладковський не явился на допрос
Хищение в оборонке: Гладковський не явился на допрос Просмотров: 252
Больше всего комментируют
13
Опубликовали последние предвыборные рейтинги. Кто пройдет в Раду
10
На Западе назвали вероятных претендентов на пост премьер-министра Украины
10
3 дня до выборов: социологи дают шансы пятерым партиям
8
"Проявляете преступную бездеятельность" - Зеленский жестко обратился к Парубию
4
Зеленский поручил силовикам взяться за одного из олигархов
Голосов: 41737
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua