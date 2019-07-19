Жадан рассказал, чего от Зеленского ждут жители Донбасса

Сергей Жадан: у нас проблемы с идентичностью, политическим сознанием. Фото: Тарас Подолян

На жителей оккупированных территорий влияет российская пропаганда, но надо понимать, что всюду живут украинцы.

Говорит в интервью журналу "Країна" писатель Сергей Жадан.

"На территории, которую контролирует Украины, люди так же смотрят российское телевидение. Поэтому не надо думать, что делать с жителями оккупированных территорий. Стоит понять, как нам всем справиться. Есть проблемы с идентичностью, политическим сознанием", - считает он.

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По словам писателя, до выборов у людей на Донбассе были сильные антикиевские настроения.

"Не воспринимали Порошенко даже те, кто имел проукраинские взгляды. Телевизор убедил, что он - источник всех бед. От Зеленского кто-то ожидает, что тот завтра подпишет капитуляцию. Кто-то верит, что как человек не из системы, он отвечает киношному образу учителя Голобородько. Настроения Донбасса разные, как и всего украинского общества", - добавляет Сергей Жадан.

Полное интервью с Сергеем Жаданом читайте в журнале "Країна" от 18 июня.