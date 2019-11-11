Зачем вызвали на допрос екскомандира роты "Айдара": в СБУ назвали причину

СБУ занимается расследование дела, возбужденного полицией Луганщины в 2014 году. ФОТО: zik.ua

Управление Службы безопасности Украины в Волынской области проводит допросы свидетелей по делу о террористическом акте.

Сообщила об этом пресс-служба ведомства на официальной странице в Facebook.

"В связи с появлением в социальных сетях недоразумений касательно вызова и допроса лиц в Управление СБУ в Волынской области сообщаем следующее. В 2014 году полицией Луганщины начато уголовное производство по ч. 3 ст. 258 Уголовного кодекса Украины. Впоследствии Генеральная прокуратура Украины передала расследование производства в Службу безопасности Украины.

С целью выяснения всех обстоятельств дела спецслужба решила допросить всех очевидцев событий 2014 в качестве свидетелей. В частности, сегодня в помещении Управления СБУ в Волынской области представитель спецслужбы из Луганска планируют допросить лиц в качестве свидетелей в уголовном производстве", — говорится в сообщении.

Как отмечает пресс служба, все действия управления СБУ происходят исключительно в правовом поле с четким соблюдением требований законодательства.

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СБУ вызвала на допрос экс-командира роты "Айдар" Игоря Лапина, известного под позывным "Зола". Под его руководством было освобождено восемь населенных пунктов в Луганской области, в частности Счастье, Георгиевка, Лутугино, Успенка, Новосветловка и Хрящеватое.