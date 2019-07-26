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Зачем Украине танкер Neyma рассказал эксперт

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Зачем Украине танкер Neyma рассказал эксперт
В порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit Фото: ТСН

Российский танкера Neyma задержали ради доказательств агрессии в Керченский проливе.

Об этом Gazeta.ua рассказал военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий.

"Я никогда не относил россиян как к тем, кто пытается что-то тщательно предусмотреть. Судну на всякий случай название изменили. Но не учли, что есть еще международная автоматическая система идентификации, где хранится вся старая информация. Торговые отношения между нашими странами до сих пор существуют, вот танкер и пошел в Измаил. Он необходим Украине, как вещественное доказательство. На каждом корабле есть судовой журнал. В нем ежедневно обозначают всю активность: что, где и как происходит, по чьему приказу и куда судно перемещается. При обыске на борту этот документ изъяли вместе с и другими документами, подтверждающими - это судно использовали специально, чтобы помешать нашим кораблям проходу Керченским проливом. Команду отпустили, потому что к тем событиям никакого отношения не имела. Россия теперь будет делать громкие заявления, может угрожать. Но сделать ничего с этим не сможет. На днях будет суд, который решит дальнейшую судьбу судна по морскому праву", - говорит Заблоцкий.

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24 июня в порт Измаил под флагом России зашел танкер Nika Spirit, который по номеру международной информационной системы идентифицировали как уже танкер Neyma. Его использовали для перекрытия Керченского пролива 25 ноября 2018. СБУ задержала экипаж судна, однако впоследствии отпустила.

Члены экипажа российского танкера "Neyma", задержанного в порту Измаил Одесской области, прилетели в Москву.

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