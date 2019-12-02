Заболеваемость корью в мире выросла на 26% за год - ВОЗ

Кир распространяется по планете. Фото: Корреспондент

Заболеваемость корью только за последний год выросла на 26%, а само заболевание теперь грозит жителям всех стран – от Европы до островов Тихого океана.

Врачи обвиняют во всем противопрививочные движения, которые массово убеждают отказываться от вакцинации, сообщает ZME Science.

Число случаев заболеваемости корью продолжает расти бешеными темпами. По состоянию на начало ноября ВОЗ зарегистрировала более 440 200 больных, в основном детей. Это на 26% больше, чем год назад.

Массовые вспышки кори наблюдаются по всему миру, от Европы до Африки и островов Океании.

Наихудшая ситуация – в Демократической Республике Конго, где в середине ноября было зафиксировано 250 270 случаев заболеваний – 5 110 человек умерли в результате осложнений болезни.

Среди европейских стран наибольшее число случаев фиксируют на постсоветском пространстве. Лидером в списке является Украина – зафиксированы 56 802 случая, следом Казахстан – 10 126, Грузия – 3 904, Россия – 3 521 и Киргизстан – 2 228.

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ВОЗ предостерегает: низкий уровень вакцинации может привести к тяжелым последствиям, болезнь распространяется слишком стремительно. От кори легче защититься, чем потом вылечиться. Достаточно вовремя сделать прививку. Однако, если вакцинированы менее 95% людей в сообществе, риски вспышек сохраняются.