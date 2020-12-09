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среда, 09 декабря 2020 22:50

"За три месяца карантина заплатило государство" - переезд в Англию
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Оксана Пономарева два года назад переехала в город Лестер в Англии. Женщина ведет блог, в котором рассказывает об адаптации в стране и странных вещах, к которым не может привыкнуть.

"До переезда несколько раз бывала в Англии. К тому же знала язык, что существенно помогло. Алоэ скажу честно, то, что мы учим на курсах и то, как говорят здесь, существенно отличается. Первый раз,когда ко мне заговорили в магазине, я думала, что не знаю английского. Сейчас фильмы с участием шотландцев смотрю исключительно с субтитрами", - говорит Оксана.

Оксана Пономарева два года назад переехала в Англию, теперь ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране
Фото: oksa_ponomareva
Оксана Пономарева два года назад переехала в Англию, теперь ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране
Оксана Пономарева два года назад переехала в Англию, теперь ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране
Оксана Пономарева два года назад переехала в Англию, теперь ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране
Оксана Пономарева два года назад переехала в Англию, теперь ведет блог, в котором рассказывает о жизни в стране

В Англии пришлось полюбить те вещи, которых никогда не любила. Например, носить тапки в доме. Здесь холодный пол. А еще привыкнуть к тому, как одеваются британцы. Они спокойно могут одеть пуховик вместе с сандалиями и на это никто не обращает внимание. Но женщина полюбила гулять в парках. Говорит, что они здесь особенные, потому что очень зеленые и большие.

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" В адаптации мне помог муж. Он взял на себя все расходы по оформлению и документам. Я до сих пор не знаю, где платят за свет, например. Первые месяцы я занималась домом. Но времени на все не хватало, была такая загрузка, что я даже похудела", - говорит женщина.

Первую работу получила благодаря своему блогу. Оксана писала обо всем, что интересно в стране и наткнулась на русскоязычное издание. Там начала работать внештатным корреспондентом.

"При переезде нужно четко представлять, чем ты хочешь заниматься. Это помогает найти свое дело и четко идти к цели", - объясняет.

Замечает, что Англия — недешевая страна и чтобы жить комфортно надо в год зарабатывать не менее 25 тысяч фунтов.

"Но не смотря на это, это социальная страна, которая заботится о своих гражданах. Например, в Лестере есть курсы для иностранцев по языку и по подготовке для поиска работы. Также в период карантина нам выплачивали деньги, потому что наша компания временно не работала. И за это время я получила полную зарплату", - добавляет Оксана.

В Великобритании и Ирландии температура в помещениях зимой не более 15-17 градусов. На отоплении здесь экономят. В Лондоне принято надеть теплый свитер и выпить горячего чая. Иначе сумма за коммунальные будет очень высока. Об этом рассказывает украинка Мария Барабаш.

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