За сутки эвакуировали 40 тыс. женщин и детей со всех уголков Украины - Арахамия

За последние сутки удалось эвакуировать 40 тыс. женщин и детей из всех уголков Украины.

Об этом сообщил глава парламентской фракции "Слуга народа" Давид Арахамия в Facebook.

"Пытались 100 тыс., но не получилось. Работаем дальше, наиболее проблемные участки Мариуполь, Харьков и Киевская область", - написал.

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Из города Изюм на Харьковщине, несмотря на обстрелы российских захватчиков, местным властям и украинским подразделениям терробороны удалось эвакуировать около 250 жителей.

Из Сум эвакуировали более тысячи человек. Еще более 20 тысяч сейчас эвакуируют через гуманитарный коридор.

Из Ворзеля стали прибывать первые автобусы с эвакуированными. Людей доставляют в город Белогородка Бучанского района. Среди эвакуированных есть дети из детского дома.