За соблюдением карантина следить камеры видеофиксации

Уличная камера видеофиксации / OSRAM

Министерство здравоохранения изучает возможность использовать камеры видеофиксации для мониторинга соблюдения карантина.

Речь идет об использовании специального программного обеспечения, которое не позволяет идентифицировать лица, однако позволяет в течение нескольких часов выдать цифры, сколько было нарушений дистанции, масочного режима и таких вещей, подлежащих мониторингу. Об этом заявил заместитель министра здравоохранения, главный санитарный врач Игорь Кузин, передает Минздраве.

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Он отметил, что при внедрении пилотного проекта видеофиксации никого не идентифицировали, и соответственно не было штрафов.

Однако так Минздрав получать данные о общий процент соблюдения карантина.

В Днепре и Одессе выстроились длинные очереди к пунктам Covid-вакцинации желающих сделать прививку. Оба города находятся в красной зоне карантина.