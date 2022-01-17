За прошлый год в Украине открылось на тысячу ресторанов больше, чем за 2020-й

Ресторанный бизнес возобновляется. Фото: Reuters

По сравнению с 2020 годом рестораторы в Украине стали больше открывать заведений, чем закрывать, притом что пандемия еще не закончилась.

В 2021 году в Киеве закрылось около 150 ресторанов, а открылось 282 ресторана. То есть, за год в столице заработали еще 132 ресторана, в интервью Delo.ua рассказала директор Аналитического центра "Рестораны Украины" Ольга Насонова.

Если сравнивать с 2020 годом, количество ресторанов по всей Украине выросло на тысячу. Так, за прошлый год по стране закрылось около 1,5 тысяч заведений, а открылось 2,5 тысячи. В 2020 году всего по Украине закрылось 4 тысячи ресторанов из-за частых локдаун.

Открылись разные заведения общепита, но больших ресторанов меньше, поскольку это более дорогие проекты. А больше всего открылось кофеен и баров.

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В целом по Украине работает 600 тысяч сотрудников общественного питания на сегодня. В 2021 году работало около 800 тысяч человек. Это цифры без учета неоформленных сотрудников.

При этом сложно сосчитать точное количество, поскольку заведение может работать как ФЛП, так и как ООО. Обычно на один ресторан оформлено одно ООО и несколько ФЛП.

Парламентарий от властной партии "Слуга народа" Николай Тищенко, также являющийся владельцем ряда ресторанов, удивил своей версией названия известного украинского блюда. Тищенко предложил говорить не "котлета по-киевски", а "митбол по-киевски".