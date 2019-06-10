За надписи в общественных местах предлагают сажать за решетку

За надписи с рекламой наркотиков будут наказывать почти так же, как за незаконное изготовление или сбыт подобных веществ. ФОТО: kanal3.bg

За размещение в общественных местах и ​​на фасадах домов надписей с названиями интернет-сайтов и номерами телефонов продавцов наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов предлагают наказывать лишением свободы.

Об этом говорится в законопроекте "О внесении изменений в Уголовный кодекс Украины". Он значится под №10336.

В случае одобрения законопроекта нарушителей будут наказывать на срок от 5 до 7 лет. Альтернативы не будет. Лицу, которое уже привлекалось к уголовной ответственности, будет грозить от 7 до 10 лет.

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В Раде зарегистрировали законопроект о легализации марихуаны. Инициаторами его являются более 100 депутатов. Согласно карточке законопроекта, его передали на рассмотрение руководства ВР.