За месяц на водоемах Украины утонули 180 человек

Большинство смертельных случаев происходит из-за собственной неосторожности граждан. фото ДСНС

С начала июля на воде погибли более 180 украинцев. Более 70 из них - дети.

Большинство смертельных случаев происходит из-за собственной неосторожности граждан. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Количество трагических случаев на водоемах традиционно значительно возрастает в летний период.

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"В поисках защиты от палящего солнца, люди выбирают для отдыха преимущественно места у воды. Спасатели не устают предупреждать о том, что безопасными являются только проверенные пляжи и водоемы, в которых обследовано дно и есть спасательный пост. Однако, зачастую главным фактором выбора места для купания является вовсе не уровень безопасности, а близость к дому. Именно на таких прудах, копанках и озерах ежегодно погибают сотни украинский ", - констатируют в ДСНС.

Там напомнили правила купания, соблюдение которых поможет избежать неприятностей на воде:

нельзя купаться в местах, которые не определены местными органами власти и не оборудованы для купания людей;

нельзя вылезать на предупредительные знаки, буи, бакены;

нельзя прыгать в воду с лодок, катеров, сооружений, не предназначенных для этого;

нельзя купаться в одиночестве;

нельзя использовать для плавания такие опасные средства, как доски, бревна, камеры от автомобильных шин и другие орудия, не предусмотренные для плавания;

нельзя употреблять спиртные напитки до и во время купания;

запрещается купание детей без сопровождения взрослых.

В курортном селе Железный Порт Голопристанского района Херсонской области в море утонула 3-летняя девочка. Отдыхала первый день с 56-летней бабушкой и ее 38-летним сожителем. На курорт приехали с Кропивницкого. Трагедия произошла 1 июля.