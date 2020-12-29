За лучшие баллы на ВНО выпускникам раздадут денежные премии

С 2021 года выпускников, которые получат лучшие баллы на ВНО, наградят премией в размере 5 тыс. грн. Соответствующее решение 28 декабря принял Кабмин.

Об этом сообщил нардеп от "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко в Telegram.

Для реализации инициативы выделили 100 тыс. грн. То есть премию получат 20 лучших учеников.

Автор: t.me/oleksiihoncharenko

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Стоимость пробного ВНО будет колебаться в пределах от 195 до 255 грн. Это связано с особенностями организации пробного ВНО, в частности со стоимостью печати и доставки материалов в определенном регионе, прогнозируемым количеством тестов.