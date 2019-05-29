За эффективную страну без коррупции надо платить - самое интересное в журнале "Країна"

Украина с 2014-го имела проблемы с соблюдением обязательств перед Международным валютным фондом. Ряд договоренностей выполняли невовремя или неполностью, программы корректировались. Сотрудничество с МВФ для нас принципиально важно - как стимул проводить реформы и позитивный сигнал для других доноров и инвесторов, - говорит для журналу "Країна" экономист Игорь Бураковский.

Если будем в сетях России, ничего не достигнем. Именно независимые страны добивались успехов в экономическом развитии, хоть и не все. Мы должны понимать, что за экономическое восстановление оккупированных территорий надо будет платить. Можем сделать это за счет международной помощи, собственных ресурсов. Но должны рассматривать это восстановление как инвестицию в развитие региона и страны в целом. С Донбассом надо было что-то делать еще до начала российской агрессии. Экономически реабилитировать его можно только после восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, при наличии четкого стратегического плана.

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