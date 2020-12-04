За чертой бедности может оказаться более миллиарда человек - ООН

Бедность грозит более миллиарду человек. Фото: Корреспондент

Долгосрочные последствия пандемии могут привести к тому, что количество людей, живущих в условиях крайней бедности, к 2030 году превысит миллиард.

В худшем случае количество людей, какие будут жить в условиях крайней бедности, увеличится более чем 200 миллионов человек к 2030 году и превысит отметку в один миллиард. По базовому сценарию, количество людей вырастет на 44 миллиона, говорится в исследовании Программы развития Организации Объединенных Наций (ПРООН)

Однако всплеска крайней бедности можно предотвратить. Ведь еще есть позитивный сценарий. За него из нищеты можно вывести 146 миллионов людей благодаря инвестициям в программы социального обеспечения, управления, цифровизацию и борьбу с изменениями климата.

Пандемия является "поворотным пунктом", сказал руководитель ПРООН Ахим Штайнер. "Решения, которые сейчас принимают лидеры, могут направить свет в самые разные направления", - отметил он.

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Согласно последним данным Университета Джонса Хопкинса, всего в мире с начала пандемии коронавируса официально подтвердили более 64,5 миллиона заражений. Из них более 1,4 миллиона человек умерли в результате осложнений, вызванных Covid-19.