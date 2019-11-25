Выяснилось, кто избил активистов в Днепре

В Днепре пятеро в балаклавах избили общественных активистов. Фото: Общественное вещание

Нападение на активистов Владислава Мельничука и Вирослава Цюпьяка в помещении "Просвиты" в Днепре был организован представителем "С14".

Перед этим между сторонамы произошел конфликт. В частности, представитель "С14" обвинил Мельничука в ненадлежащей организации мероприятия "Майдан. Устная история". А Мельничук ранее критиковал политическое движение активистов "С14" - "Общество будущего" - за то, что ставит свой логотип на мероприятие, которые организуются общественными организациями.

Вечером 22 ноября между представителем "С14" и Владиславом Мельничуком состоялась встреча в помещении "Просвита". Когда диалог закончился и представитель "С14" вышел на улицу, в помещение ворвались пять человек в балаклавах и избили Мельничука и его друга Цюпьяка. Двое из пяти нападавших были представителями вышеупомянутого движения.

Организация "С14" осудила это нападение и заявила, что оно состоялось без ведома руководства движения. В "С14" попросили прощения у Мельничука и его друга и готовы оплатить лечение и гарантировать, что такого больше не произойдет.

Организатор избиения активистов исключен из рядов движения, другой участник "С14", который знал о драке, но не принимал в ней участия, понесет дисциплинарное наказание.

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Мельничук поблагодарил "С14" за адекватную реакцию и заявил, что не имеет претензий к движению. Вместе с тем он требует законного расследования инцидента от правоохранительных органов, чтобы все причастные к нападению были установлены и понесли ответственность.

Напомним, на Херсонщине избили активиста, который помогал временной следственной комиссии расследовать нападение на Екатерину Гандзюк, которая умерла в больнице после получения ожогов.