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среда, 25 июля 2018 16:11

Выяснили, сколько украинцев считают себя счастливыми
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63% украинцев чувствуют себя счастливыми. Это на 10% больше по сравнению с прошлым годом.

Об этом свидетельствуют результаты опроса относительно самооценки ощущение счастья, проведенного в мае Киевским международным институтом социологии.

"В мае 2018 года счастливыми или скорее счастливыми себя чувствовали 63% жителей Украины, 16% чувствовали себя частично счастливыми, частично нет, и 17% - несчастными или скорее не счастливыми", - говорится в сообщении.

Авторы исследования предположили, что одной из причин может быть некоторое улучшение материального положения населения: в течение года по самооценке доля небедных выросла с 30% до 37%.

Опрос показал, что молодые люди в целом более счастливы, чем старшие, и с возрастом уровень счастья снижается почти линейно. В частности, в этом году среди молодежи в возрасте 18-29 лет счастливыми чувствовали себя 79%, среди тех, кому 30-39 лет - 72%, 40-49 лет - 65%, 50-59 лет - 57%, 60-69 лет - 47% старше 70 лет - 45%.

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Снижение доли счастливых с возрастом связано с ухудшением здоровья, а также более неустойчивым материальным положением и одиночеством, с которыми часто сталкиваются пожилые люди.

По месту жительства несколько более счастливыми себя чувствуют жители западных областей: в мае 2018 года в западных областях счастливыми чувствовали себя 68%, в центральном регионе - 63%, на юге - 59%, в восточных областях - 60%.

Комментируя результаты исследования, генеральный директор КМИС Владимир Паниотто отметил, что повышение уровня счастья населения Украины не может не радовать. В то же время он предположил, что, возможно, часть этой динамики связана с переходом на более совершенную технологию проведения опросов - предварительные исследования, в которых были вопросы о счастье, были получены с помощью бумажных анкет.

Опрос проводился с 18 по 30 мая 2018 года методом личного интервью. Было опрошено 2025 респондентов, проживающих в 108 населенных пунктах всех областей Украины.

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