Выступил как "пацифил" - эксперт о речи Зеленского в ООН

Владимир Горбач: выступление Зеленского прежде всего должны были услышать и оценить именно в Украине. Фото: Корреспондент

Президент Зеленский в целом неплохо выступил на Генеральной ассамблее ООН.Текст речи написан профессионально, но чувствовалось что не за канонам, заведенным в МИД.

Пишет в Фейсбуке эксперт по международным отношениям Владимир Горбач.

"Это была бы уместна риторика на какой-то международной конференции или форуме Пинчука с соответствующей широкой аудиторией. В ООН все же лидеры от имени государства выступают перед представителями других государственных делегаций. Месседжи должны быть конкретные, содержательные и включать в себя реалистичные предложения", - считает международник.

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По его словам, начало речи о начинающем президенте скрыто апеллировало к выступлению шведской девочки Греты, которая разошлась медийным пространством наиболее широко.

"Зеленскому тоже хотелось оседлать эту волну. Но он говорил не об экологической угрозе человечеству, а о нашей собственной войне. И это хорошо, это ему плюс. Были очень удачные приемы о цене пули и истории Слипака. Но общий пафос речи происходил все же с эпохи Холодной войны. Авторы текста, а возможно, и сам президент именно так стилистически представляют себе "борьбу за мир". И антивоенные цитаты Ремарка и Хемингуэя не случайны. Это культурный код позднесоветского поколения. Когда-то мы таких людей называли "пацифиламы", - пишет Владимир Горбач.

Зеленский в отличие от предшественника Порошенко выступал не на английском, а украинском, акцентирует эксперт.

"С медиа, даже российскими, он тоже старается говорить на украинском. Это значит, что главная его аудитория - не в зале ассамблеи, не члены иностранных делегаций, которые втыкали в свои смартфоны, а в Украине. И это выступление прежде всего должны услышать и оценить насколько крутой у них президент именно в Украине", - добавляет международник.

С 23 по 26 сентября в Нью-Йорке состоялась 74-я сессия Генеральной Ассамблеи ООН. Там президент Украины Владимир Зеленский выступил с речью и провел ряд встреч с международными партнерами.