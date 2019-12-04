Высшие полицейские чины Киева фигурируют в деле о фальсификации доказательств

Руководители найполиции пытаются скрыть следы причастности к перестрелке в Княжичах. Фото: argumentua.com

Руководители столичной полиции, по версии следователей, могли подделать служебные документы, чтобы скрыть доказательства причин смертельной перестрелки между правоохранителями в селе Княжичи.

Об этом говорится в рапорте следователей Генеральной прокуратуры Украины, обнародовали в влози "Тайны Следствия" Дмитрия Реплянчука.

Как узнал журналист, после трагедии Генпрокуратура начала расследование причин перестрелки, чтобы установить виновных в гибели правоохранителей.

Прокуроры узнали, что руководители киевской полиции, в частности, начальник Андрей Крищенко, его тогдашний заместитель Виталий Стрижак, бывший начальник уголовного розыска Леонид Курята и другие могли подделать официальные документы после перестрелки, чтобы сфальсифицировать доказательства.

"С целью сокрытия тяжких и особо тяжких преступлений (...) организовали составление и выдачу заведомо ложных официальных документов (планов, рапортов и других документов) об организации проведения следственных действий и мероприятий", - говорится в рапорте прокурора Демьянюка, который получил "Следствие.Инфо".

В Генпрокуратуре журналисту подтвердили, что уголовное производство по подделки документов до сих пор расследуется, но подозрение пока никому не объявили. Также в ГПУ отметили, что в связи с реформой это дело передали в Государственный бюро расследований.

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Журналисты пытались получить комментарий начальника полиции Киева Андрея Крищенко об его версии о возможной подделке документов. Однако тот не захотел общаться на эту тему и посоветовал обратиться за комментарием к ГПУ.

Обвинительный акт по делу о стрельбе в Княжичах Киевской области передали прокурору на утверждение. Пятеро подозреваемых и их защитники уже ознакомились с материалами досудебного расследования. В нем говорится о том, что фигуранты дела превысили свои права и использовали огнестрельное оружие. В результате погибли 4 правоохранителей.