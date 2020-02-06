Высокоскоростной интернет в Украине: эксперт сделал оптимистичный прогноз

Покрытие 5G в Украине может появиться уже до 2024 года. Сначала мобильная связь улучшится в больших городах - Киеве, Харькове, Одессе, Львове и Днепре.

Об этом Gazeta.ua рассказал эксперт информационного общества "Мобильная связь Украины" Олег Свистун.

Автор: voucherergasia.gr Мобільний інтернет охопить 95% України

Насколько в Украине хорошее покрытие мобильного интернета?

Сейчас покрытие мобильного интернета "Киевстара" и Vodafone охватывает до 70 процентов территории Украины. lifecell покрывает меньше. Это не очень положительные цифры. Но за два года мы в этом направлении значительно продвинулись. С 2018-го операторы активно развивают свои сети. Уже в марте этого года они получат новые лицензии для запуска 4G в низком диапазоне 800 и 900 МГц. Помимо основной тройки операторов, лицензию получит "Интертелеком". Будет иметь частоту в 850 МГц и с апреля 2020-го сможет начать развивать 4G без ограничений по регионам. Но основной все же останется частота в 1800 МГц. На низком диапазоне нормального сервиса не построишь. Ими будут покрывать в основном отдаленные дороги и села, где мало жителей.

В правительстве говорят, что за два года скоростной мобильной связью покроют 90% территории Украины. Это реально?

Официально расширение покрытия начнется с западных областей. До декабря 2022-го мобильный интернет таки охватит более 90 процентов страны. Но все же операторы активней будут покрывать приоритетные для себя регионы. "Киевстар" - западные области, Vodafone - восточные, а lifecell - центр. Так постепенно дойдем до сплошного покрытия по всей стране. Однако скорость интернета будет небольшой. Отправить сообщение или загрузить новостную ленту в соцсетях сможем, а вот смотреть видео - нет. Есть ограничение: военные занимают большой отрезок частот, хотя не используют их. Но в населенных пунктах интернет будет хороший.

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Какие факторы могут тормозить этот процесс?

Больше всего трудностей создают радиофобы, которые сами не позволяют операторам устанавливать базовые станции вблизи их домов. Например, в Киеве знаю несколько микрорайонов, где 3G и 4G просто нет. Операторы с радостью это исправили бы, но жители не дают, а потом жалуются на плохую связь. Хотя в Украине обустраивать такие станции можно на жилых домах и возле больниц. Санитарная зона от антенн составляет два метра. Находиться на большем расстоянии безопасно для всех, влияния на организм не будет. Есть еще много других рисков: нехватка средств, кражи на станциях, различные политические процессы. Но пока все идет по плану.

Подорожают ли услуги операторов после расширения покрытия?

Да. Увеличения цен избежать невозможно. Сейчас мы имеем очень малый средний чек на одного абонента. Те, кто пользуется интернетом, платят около 104 грн в месяц, кто не пользуется - 40 грн. Операторы просто вынуждены увеличивать стоимость услуг. Проект покрытия 4G требует больших инвестиций, около 4 млрд грн, которые они не смогут окупить. Особенно lifecell, потому что из главной тройки он наименее мощный. Кроме этого проекта, также надо развивать иные направления.

Что нужно сделать, чтобы качественный интернет был в поездах и метро?

В харьковском метро интернет есть. В Днепре это невыгодно делать. Там маленький пассажиропоток, поэтому не будет должного коммерческого и экономического эффекта. А вот в Киеве об этом давно говорят, но никак не сдвинутся с места. 5 февраля была очередная сессия горсовета, на которой должны были урегулировать стоимость доступа к инфраструктуре метрополитена для оснащения там 3G и 4G. Но у них опять что-то пошло не так - и это дело отложили. С поездами Укрзализныци немного сложнее. У операторов есть обязанность покрыть интернетом автомобильные дороги, а не железнодорожные. Для этого надо еще больше денег. В поездах будет хороший интернет, но не так быстро. Можно было бы оборудовать Wi-Fi. "Интертелеком" уже работал с Укрзализныцей в этом направлении, но больше не хотят. Были проблемы с оплатой. Все-таки это инфраструктурный проект, который должна поддерживать Укрзализныця. А она в этом не заинтересована.

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Насколько Украина отстает от других стран в этой сфере?

Украина не дотягивает до большинства стран Европы. Но, по рейтингу скорости среднего доступа к интернету от платформы Speedtest, мы резко продвинулись вперед и уже обогнали Беларусь и Россию. Сейчас занимаем 88-ю позицию, хотя еще несколько лет назад были в конце списка, ниже 130-го пункта. Украина очень долго отставала в этом направлении, и мы просто обязаны были быстро двигаться вперед и развиваться.

С 15 января до 5 марта мобильный оператор "Киевстар" закроет более 10 дешевых тарифных пакетов с месячной абонплатой меньше 100 грн. Это связано с тем, что отечественные операторы вкладывают в развитие большие средства и должны их возвращать, говорят эксперты.