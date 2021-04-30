"Высокие цены и отсутствие улыбок" - украинка о том, что ее поразило после возвращения в Украину

Фото: Елена Мартынюк

Елена Мартынюк в марте посетила Украину. До того пять лет не была на родине. Она рассказывает, что ее поразило в стране.

"Первое, что бросается в глаза по приезду из - за границы – серость. Люди без улыбок в серой или черной одежде", - говорит Елена.

Говорит обратила внимание, что на улицах много молодых женщин с калясками, много женщин за рулем.

"Мне не хватало сумок на колесиках, с которыми в Италии ходят за покупками. Для себя отметила, что здесь очень ухоженные женщины, отсутствие светлой одежды", - говорит Елена.

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Отмечает украинка и то, что теперь, чтобы жить в Украине, надо иметь немало денег.

"В Неаполе даже на минимальную зарплату можно позволить себе качественные овощи, фрукты, свежую рыбу и мясо. Также в Италии можно купить одежду на любой вкус. От 5 евро на базаре до 10 евро в фирменных магазинах. В Виннице нет дешевых магазинов с качественной одеждой. Футболка за 20 евро слишком дорога для заработков здесь", - говорит.

Но самое страшное для украинца – выход на пенсию. Они здесь скудные и прожить на них нереально.

"Люди старшего в, которые боятся заболеть. Здесь нет бесплатных лекарств, а если придется покупать лекарства, то скорее всего придется себя ограничивать в продуктах питания", - говорит украинка.

Винничанка Елена Мартынюк 11 лет тому переехала в Неаполь. Сперва юная девушка приехала к маме, которая уже раньше здесь работала в семье итальянцев. Сейчас украинка имеет блог, за которым следит около 100 тысяч человек из разных уголков мира. За это время сменила несколько работ и нашла свое дело.