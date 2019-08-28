Вышинского готовят к обмену - СМИ

Вышинского хотят обменять. Фото: img.sbu.ua

Кирилла Вышинского главного редактора "РИА Новости - Украина" включат в список обмена между Россией и Украиной.

Поэтому ему решили изменить меру пресечения - пишет "Интерфакс-Украина".

"Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пересечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда", - сказал собеседник агентства.

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Когда состоится обмен неизвестно.

Перед этим Вышинский заявлял, что от обмена отказался и мнения своего не менял.

Главреду "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.Таким образом суд удовлетворил апелляцию на продлении меры пресечения.