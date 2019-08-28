Вышинского готовят к обмену - СМИ

 
Ексклюзивы
1/5
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Просмотров: 180
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
"Нас 25 процентов, а другие что, говно воронье?" - Борис Гуменюк
Просмотров: 945
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
"Худшего не произошло" - рассказали о результате саммита "Большой семерки"
Просмотров: 1251
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Многим из живых хотелось бы поменяться местами с погибшим - Борис Гуменюк
Просмотров: 666
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
Политолог дал прогноз, что произойдет со "Слугой народа" через полгода
3 Просмотров: 14626
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 1017
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1899
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 2187
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
6 Просмотров: 14031
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1701
Фото
Все фото
3
8
18
11
5
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
Автомобиль столкнулся с рейсовым автобусом, есть пострадавшие
ССО на учениях в Германии затопили город и создали партизанское движение
ССО на учениях в Германии затопили город и создали партизанское движение
Казаки и лекции на сене: как прошел Шеfest у Моринцах
Казаки и лекции на сене: как прошел Шеfest у Моринцах
На музыкально-художественном фестивале установили патриотические рекорды
На музыкально-художественном фестивале установили патриотические рекорды
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Иностранцу только в IT и на кухне можно получить приличную работу - украинка рассказала о жизни в Сиднее
Видео
Все видео
Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс
Россиянин на коленях попросил прощения за Крым и Донбасс
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Бортпроводницы пели гимн в самолетах в честь Дня Независимости
Мужчина устроил стрельбу на почте
Мужчина устроил стрельбу на почте
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
В Украине празднуют День Независимости: фото и видео
10 фактов об Украине
10 фактов об Украине
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6192
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2448
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2619
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6993
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4862
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
27 августа 2019
Просмотров: 630
Морський закон
— Що це за музика? — питає Володя телефоном. — У Світланки день народження, — пояснюю. — Сидимо в ...
среда, 28 августа 2019 14:15

Вышинского готовят к обмену - СМИ

  Комментировать
Вышинского готовят к обмену - СМИ
Вышинского хотят обменять. Фото: img.sbu.ua

Кирилла Вышинского главного редактора "РИА Новости - Украина" включат в список обмена между Россией и Украиной.

Поэтому ему решили изменить меру пресечения - пишет "Интерфакс-Украина".

"Вышинский будет идти на обмен, поэтому было принято решение об изменении ему меры пересечения. Процедура обмена пока не понятна, так как нет приговора суда", - сказал собеседник агентства.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СМИ узнали подробности обмена пленными между Украиной и РФ

Когда состоится обмен неизвестно.

Перед этим Вышинский заявлял, что от обмена отказался и мнения своего не менял.

Главреду "РИА Новости-Украина" Кириллу Вышинскому изменили меру пресечения с содержания под стражей на личное обязательство.Таким образом суд удовлетворил апелляцию на продлении меры пресечения.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Вышинского готовят к обмену - СМИ». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
28
августа

В полиции объявили охоту на украинцев

Украинцев обвинили в попытке восстановления УНР и расстреляли

"Шахтер" проиграл "Барселоне" в матче за Суперкубок

Запретили кормить скот продуктами из магазинов

Стуса посадили в карцер за чтение книги

На зрителей разлилось 800 литров авиатоплива

Самое читаемое
Объяснили, почему командир &quot;Азова&quot; не отдал воинское приветствие Зеленскому
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому 2 Просмотров: 42473
ВСУ получили новое оружие
ВСУ получили новое оружие
5
 Просмотров: 30672
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина
Тина Кароль привезла в Украину сына Вениамина 1 Просмотров: 26046
Изменили правила фотографирования на паспорт
Изменили правила фотографирования на паспорт Просмотров: 21430
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета 5 Просмотров: 17649
Общество
В Киеве двое мужчин жестоко избили полицейского
В Киеве двое мужчин жестоко избили полицейского Просмотров: 153
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
Болтон хочет компенсировать Украине пророссийскую политику Дональда Трампа
 Просмотров: 180
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос
Зеленскому доверяют 70% украинцев - опрос 2 Просмотров: 432
В деле обмена заключенными между Украиной и РФ появились нюансы - когда освободят украинцев
В деле обмена заключенными между Украиной и РФ появились нюансы - когда освободят украинцев Просмотров: 3636
Столичные школьники смогут ходить в школу без вакцинации
Столичные школьники смогут ходить в школу без вакцинации Просмотров: 162
Больше всего комментируют
5
Президент Украины признался, что не ложится спать без пистолета
3
"Борьба против Украины и украинского народа" - нардепа от партии кума Путина поймали на оговорке
2
Объяснили, почему командир "Азова" не отдал воинское приветствие Зеленскому
2
"Позу у Maruv подсмотрела" - Полякова поделилась новым сексуальным фото
2
Генпрокуратура просит снять санкции с соратника Януковича
Голосов: 44079
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua