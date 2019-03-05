Вышинского этапируют в Киев на суд

Вышинского 9 марта перевезут из Херсонского в Киевский СИЗО. Фото: Krymr

Главный редактор РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, которого подозревают в государственной измене, 9 марта этапируют из Херсонского в Киевский СИЗО.

20 марта Кассационный уголовный суд Верховного суда Украины должен рассмотреть жалобу Вышинского о незаконности его задержания. Об этом во вторник, 5 марта, сообщила Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова в Facebook.

"Москалькова спросила меня о Кирилле Вышинском, поскольку хочет присутствовать на судебном заседании. Я ответила, что Вышинский 9 марта будет этапирован из Херсонского в Киевский СИЗО", - рассказала Денисова.

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Служба безопасности Украины 15 мая устроила обыск в киевском офисе информационного агентства "РИА Новости-Украина". Правоохранители разоблачили СМИ в ведении гибридной информационной войны против Украины. Руководителя агентства Кирилла Вышинского задержали, ему объявили подозрение в государственной измене. Суд арестовал его на 2 месяца без определенного размера залога.