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вторник, 19 октября 2021 01:17

Высаживать с транспорта невакцинированного пассажира незаконно - юрист

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Высаживать с транспорта невакцинированного пассажира незаконно - юрист
С 21 октября вступают в силу новые правила безопасных путешествий. Фото: УП

В Украине с 21 октября вступают в силу новые правила пассажирских перевозок в междугороднем сообщении.

Нарушителей будут выявлять полицейские и сотрудники Госпродпотребслужбы, сообщает УНИАН.

Однако, если при подобных рейдах пассажиров без документов будут высаживать из транспорта, это станет нарушением Конституции, заявил сайту UBR юрист, эксперт по конституционному праву из Центра политических реформ Александр Марусяк.

Речь идет о возможном нарушении статьи 33 Основного Закона страны. Она гарантирует гражданам Украины свободу перемещения.

"Это - детский сад. В ст. 33 говорится, что ограничение свободы перемещения возможно только в случае ограничений, установленных законом. Если власти хотят, чтобы сертификаты возымели законную силу, то пусть принимают соответствующие законы. У нас и с карантином та же проблема", – говорит Марусяк.

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Он также добавил, что в 64-й статье КУ идет речь о возможоности отдельных ограничений прав и свобод. Однако они устанавливаются с указанием срока действия в условиях военного или чрезвычайного положения. Эксперт напомнил, что ни первое, ни второе в Украине во время пандемии не вводили.

С 21 октября вступают в силу новые правила безопасных путешествий. Перевозки в дальнем сообщении будут разрешены при наличии у пассажира документа, подтверждающего прохождение полного курса вакцинации или хотя бы одной дозы вакцины против COVID-19 или отрицательного результата ПЦР-теста, сделанного не более, чем за 72 часа до посадки в поезд.

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