"Вырваться из лап империи было круто". Самое интересное в журнале "Країна"

 
Ексклюзивы
1/5
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Зеленский лишился иллюзий, что с Путиным можно договориться - политолог
Просмотров: 540
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
Напоминает СССР: политолог оценил "Большую стройку" президента Зеленского
1 Просмотров: 801
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1386
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
"Обдолбанный петух в косоворотке": сети взорвались из-за детской площадки под Офисом Зеленского
Просмотров: 3024
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
Украинцы вынесут парламент, если депутаты проголосуют за Минские соглашения - политолог
9 Просмотров: 2376
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Граната в Кабмине, странная смерть активиста и горящая Греция - как прошла неделя в фото
Просмотров: 576
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Если жил в Украине и чувствовал, что это Россия - время ехать в РФ: Владимир Зеленский и другие в цитатах недели от Gazeta.ua
Просмотров: 639
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
Жить в наших сердцах. Соцсети всколыхнула смерть Ройтбурда
2 Просмотров: 423
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
Порошенко поздравил "слугу", Аваков гулял в пещере с вином, Корниенко кормил коз – отпуска политиков в фото
5 Просмотров: 6993
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Красивые да изысканные - волшебные фото с велопарада женщин в Киеве
Просмотров: 2826
Фото
Все фото
5
6
3
7
4
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
Украина прощается с художником Александром Ройтбурдом
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
Как поздравить с днем ангела. Кто празднует именины 11 августа
&quot;Сдувало с ног&quot; - станцию &quot;Академик Вернадский&quot; завалило снегом
"Сдувало с ног" - станцию "Академик Вернадский" завалило снегом
Иловайский котел: &quot;Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг&quot;
Иловайский котел: "Сказали, что справа будут наши, а с других сторон - враг"
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые &quot;воевали&quot; на Донбассе
Во Львове провели необычный парад. Шагали собаки, которые "воевали" на Донбассе
Видео
Все видео
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
В Одесской области массово гибнет рыба и креветки. Невероятная вонь заполнила окрестности
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
"Что за дикость?" - на столичной площади устроили бешенный дрифт
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Атеисты против верующих: туристы устроили зрелищную драку в море
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Не пора выяснять отношения. Надо объединиться против пророссийских сил - Ройтбурд об Украине, Одессе и музее
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Украинский истребитель перехватил нарушителя воздушной границы
Интервью
1/5
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Поехал за последним крупным контрактом: что нужно знать о переходе Месси в ПСЖ
Просмотров: 423
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Ко Дню независимости покажут политический триллер, как украинцы разрушили империю зла
Просмотров: 135
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2 Просмотров: 2385
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
"Знакомые с КГБ звонили: "Кириллович, вы обалдели?" - Евгений Марчук об августе 1991-го
Просмотров: 1710
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Украинское масло скупают Евросоюз, Индия и Китай. Внутренний рынок для производителя - не главный
Просмотров: 1386
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
12 августа 2021
Просмотров: 144
Вдома
Зранку після дощу на вулицях Тального безлюдно. Вчора увечері я приїхав з Черкас, а сьогодні йду за покупками. — Заодно, — думаю ...
четверг, 12 августа 2021 09:05

"Вырваться из лап империи было круто". Самое интересное в журнале "Країна"

  Комментировать

"Дерибан земли продолжался 25 лет. Сначала вокруг крупных городов, затем пошел в регионы. Рынок должен навести порядок в земельных отношениях и экономически уничтожить коррупцию на государственных землях. Право собственности дает возможность работать на долгосрочные проекты, а не думать, что скоро закончатся договоры аренды . Это часть большой реформы, которая должна привести к тому, чтобы в агробизнесе и на селе изменилась инфраструктура. Но это вопрос 10-20 лет, - говорит "Країні" эксперт по аграрной экономике Алекс Лисситса.

- Гектар стоит от 1-2 тысяч долларов. Земля - ​​это не эталонный товар. Надо понимать, кто в нее вкладывает. Это либо аграрии, которые хотят заработать, либо пенсионные фонды, инвестирующие на 30-40 лет вперед. Думаю, у нас будет подобный болгарскому сценарий. Там за 10 лет цена земли поднялась из тысячи евро до 10. Если мы будем двигаться в сторону Евросоюза, то сможем выйти за несколько лет на 6-7 тысяч ".

ТАКЖЕ В НОМЕРЕ

 

"Почему из 200 стран процветают 24"

Владимир Соболев, экономист

"Мне было 30, когда провозгласили независимость. Вырваться из лап империи было круто"

Александр Ройтбурд, художник

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Власть нарушила общественный договор. Посягнула на доходы украинцев" - самое интересное в журнале "Країна"

"ЛЮДИ - не злые. Это планета так самоочищается, пробуждает в них худшее"

Алексей ДОРИЧЕВСЬКИЙ, режиссер

"Мать пошла на могилу деда. На том месте росла картошка"

Владимир Мельниченко, архитектор

"Равенство в спорте определяется длиной трусов"

Иван СТОЛЯРЧУК, журналист

Подробности читайте в "Країні" от 12 августа 2021 года. Печатную версию можно приобрести в точках продажи прессы или подписаться (подписной индекс - 37278). Ваши впечатления о журнале присылайте по адресу: [email protected] или пишите на странице журнала в социальных сетях http://www.facebook.com/kraina.journal

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Вырваться из лап империи было круто". Самое интересное в журнале "Країна"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
12
августа

Самолет взорвался и врезался в гору

Самое читаемое
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
Хотела заработать на учебу: рассказали о 16-летней продавщице арбузов, которую снесло авто
3
 Просмотров: 6543
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
Соблазнительная модель каталась по городу топлесс
6
 Просмотров: 5166
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
Блогер София Стужук расхвалила собственную грудь
8
 Просмотров: 5013
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
Slavia поразила гостей выступлением на свадьбе
 Просмотров: 4869
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
На вечеринках и в воинских частях - как люди наслаждались арбузами в XX в.
17
 Просмотров: 4086
Общество
Где сегодня ждать ненастья
Где сегодня ждать ненастья Просмотров: 198
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
Гороскоп на 12 августа: назвали 3 знака, с которыми сегодня нельзя ссориться
 Просмотров: 1458
Народные приметы 12 августа. Сегодня нельзя делать маникюр
Народные приметы 12 августа. Сегодня нельзя делать маникюр Просмотров: 234
Церковный праздник 12 августа. Кому сегодня молиться, чтобы вернуть потерянное
Церковный праздник 12 августа. Кому сегодня молиться, чтобы вернуть потерянное Просмотров: 504
Курение снижает уровень антител к Covid-19 после вакцинации - исследование
Курение снижает уровень антител к Covid-19 после вакцинации - исследование Просмотров: 180
Больше всего комментируют
4
Донбасс, Крым, "Северный поток-2": что Зеленский обсудит с Меркель
3
"С идеальными бровями и борщами": Мендель поделилась мыслями об обязанностях женщин
2
Зеленский дал понять, каким будет будущее Донбасса
2
В ОП отреагировали на слова Резникова о войсках США в Украине
1
Квадратные животные: художник показал впечатляющие фото
Голосов: 56933
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть