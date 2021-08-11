"Вырваться из лап империи было круто". Самое интересное в журнале "Країна"

"Дерибан земли продолжался 25 лет. Сначала вокруг крупных городов, затем пошел в регионы. Рынок должен навести порядок в земельных отношениях и экономически уничтожить коррупцию на государственных землях. Право собственности дает возможность работать на долгосрочные проекты, а не думать, что скоро закончатся договоры аренды . Это часть большой реформы, которая должна привести к тому, чтобы в агробизнесе и на селе изменилась инфраструктура. Но это вопрос 10-20 лет, - говорит "Країні" эксперт по аграрной экономике Алекс Лисситса.

- Гектар стоит от 1-2 тысяч долларов. Земля - ​​это не эталонный товар. Надо понимать, кто в нее вкладывает. Это либо аграрии, которые хотят заработать, либо пенсионные фонды, инвестирующие на 30-40 лет вперед. Думаю, у нас будет подобный болгарскому сценарий. Там за 10 лет цена земли поднялась из тысячи евро до 10. Если мы будем двигаться в сторону Евросоюза, то сможем выйти за несколько лет на 6-7 тысяч ".

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