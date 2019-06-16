Вырублены и сгоревшие леса: сколько гектаров возобновили в Украине

С начала года лесохозяйственные предприятия, относящиеся к сфере управления Гослесагентства Украины, воссоздали леса на площади 35 852 гектаров. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Почти 25 тыс. гектаров деревьев посадили на месте бывших, 10 тыс. гектаров появилось из-за содействия естественному возобновлению лесов, а 1, 4 тыс. гектаров лесов - новые.

Согласно законодательству, один-два года дается на воспроизводство леса на месте сплошных срубов или пожарищ. Важно правило: сколько было срублено - столько и посажено.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Змея укусила женщину

С 2017 года значительно уменьшилась площадь срубов от сплошных рубок при заготовке древесины. Это объясняется Санитарными правилами в лесах Украины, которые ограничивают применение сплошных санитарных рубок.

Самые благоприятные погодные условия для воспроизводства лесов - весной и осенью. Это делают в основном за счет лесохозяйственных предприятий.

На месте вырубленных или сгоревших лесов должны высаживать новые течение одного-двух лет.

После многих пожаров и массовых вырубок деревьев в Украине взялись садить деревья. В рамках лесокультурной кампании с начала в Украине было высажено 23,8 тысячи гектаров леса по состоянию на апрель.