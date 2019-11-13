Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык

Проводница Укрзализныци не пустила пассажиров в вагон через замечания за русский язык. Фото: khm.depo.ua

В Ивано-Франковске сотрудники Укрзализныци отказались перевозить поездом Тернополя, который попросили проводника говорить на украинском языке.

Подробности конфликта приводит городской сайт Тернополя 0352.ua.

Происшествие произошло 12 ноября на железнодорожном вокзале Ивано-Франковска с русскоязычными сотрудниками поезда № 143/144 "Ворохта-Киев".

"Я провожала мужа на поезд в Тернополь, он дал свой билет проводницы вагона №3 Максимовой Виктории Александровне. Она к нему обратилась на русском языке: "Где ваш паспорт?" Он сказал, что не понимает ее. Она, чтобы все окружающие услышали, ответила : "Как это не поняли? Где ваш паспорт?" Он очень спокойно и вежливо попросил, чтобы к нему обращались на украинском языке. А она ответила на русском, не впустит его в поезд", - приводит сайт слова потерпевшей тернополянки Александры Иваненко.

Супруги, чтобы прекратить нарушение законодательства, попросили позвать других сотрудников Укрзализныци и начальницу этого поезда. Однако, русскоязычная руководитель выхватила билеты и сообщила, что не пустит тернополянина в вагон.

"Я обратилась к одному из франковских работников железной дороги, чтобы узнать, почему проводница поезда не желает пользоваться украинским, на что он ответил ужасную вещь: "Так пусть он ее зарежет". Его личность сейчас устанавливают", - сообщила Александра.

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По словам женщины, проводница на вопрос, почему не хочет говорить на украинском языке, ответила, что она родилась в России и не считает нужным говорить на украинском.

Семья Иваненко так и не воспользовалась услугами перевозки от Укрзализныци, средства за билеты им не компенсировали. Поэтому супруги написали заявления в полицию. Правоохранители начали проверку, пока событие не комментируют.

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