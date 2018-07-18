Выдавал себя за певца ЛНР: французский диджей попал в базу "Миротворец"

Известный франзузский диджей и продюсер Боб Синклер попал в базу преступников центра "Миротворец". Фото - instagram.com/bobsinclar

Известный франзузский диджей и продюсер 49-летний Боб Синклер (настоящее имя Кристоф Ле Фриан) попал в базу преступников центра "Миротворец". Соответствующая запись появилась в разделе "Чистилище".

"Пособник русских террористов и оккупантов. Участие в попытках легализации террористических организаций ЛНР и ДНР, - говорится на сайте организации.

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Причиной внесения музыканта в базу стало то, что он прятался в московском клубе "Сохо" под видом диджея с ЛНР. В столице России в заведении правоохранители задержали Фриана с документами незаконных вооруженных формирований.

Владельцы клуба, расположенного в Москве, планировали выступления всемирно известных диджеев и музыкантов. В полиции выяснили, что почти все гости будут выступать без деловой визы, чтобы не платить налоги, и решили нанести визит в заведение. Инцидент произошел 11 июля. Правоохранители прибыли как раз во время выступления Боба Синклера. Промоутеры показали полицейским документы диджея с ЛНР.