"Выбрали другую тактику" - эксперт объяснил, как Россия вынуждает Украину прекратить войну

Алексей Ковжун: мы превратились из потешных хохлов в злобных бандеровцев, которых лучше не трогать. Фото: Сергей СТАРОСТЕНКО

Война очень сильно изменила украинское общество.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал политтехнолог Алексей Ковжун.

"23 процента населения участвовали в волонтерском движении. В Киеве - 77 процентов. Война заставила нас проснуться. Почувствовать остро свою уязвимость. Это не то, что можно переложить на чьи плечи", - говорит он.

В начале войны ощущение, что отсидеться не удастся, было очень острым, считает политтехнолог.



"Теперь общество устало. На выборах усталость будут пытаться капитализировать всевозможные "партии мира". В 2014 году нас пугали ужасами и пытками над украинскими пленными. Но это только мобилизовало, мы захотели отомстить. Поэтому враги избрали другую тактику. Решили усыпить нас. Навязывают мысль: "Ой, да какая там война. Просто гибнут люди, жаль их. Порошенко на этом зарабатывает", - объясняет Алексей Ковжун.

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По его мнению, за эти годы мы стали сильнее и злее.

"Превратились с потешных хохлов в злобных бандеровцев, которых лучше не трогать. Мир лучше войны. Но это, как в уличной драке. Чтобы человеку подать руку и помочь подняться, надо сначала его сбить с ног", - добавляет он.

Полное интервью с Алексеем Ковжуном читайте в журнале "Країна" от 11 октября.