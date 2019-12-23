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понедельник, 23 декабря 2019 11:55

Выборы в ОТГ: "Слуга народа" заявила о победе

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Выборы в ОТГ: &quot;Слуга народа&quot; заявила о победе
На 75% избирательных участков протоколы уже обработали. ФОТО: tvc.ru

По результатам обработки 75% протоколов, на выборах в ОТГ больше половины избирателей поддержали партию "Слуга народа" и ее кандидатов.

Сообщила об этом пресс-служба партии на официальной странице в Facebook.

"Обработано 75% участков. Есть 56% поддержки украинцев среди всех партий по количеству депутатов. Итак – проводим в местные советы по всей Украине больше депутатов, чем все остальные вместе взятые партии", – говорится в сообщении.

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Как утверждают в "Слуге народа", на выборах им удалось получить 33% среди всех участников, включая самовыдвиженцев.

"Каждый третий мандат – наш! Это уже третья победа за этот год", – заявили в партии.

В день голосования на местных выборах полиция получила 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства. Все они касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов.

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