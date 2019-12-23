Выборы в ОТГ: поступило 45 сообщений о нарушениях

Завершилось голосование на первых выборах в ОТГ. Фото: Вчасно

В день голосования на местных выборах 22 декабря в полицию поступило 45 сообщений о нарушении избирательного законодательства.

Сообщения касались возможной незаконной агитации и фальсификации документов. По каждому факту проводится проверка, сообщает пресс служба Национальной полиции.

Так, на 20:00 в Полтавской области в Единый реестр досудебных расследований внесены сведения по ст. 158-1 (незаконное использование избирательного бюллетеня, бюллетеня для голосования на референдуме, голосования избирателем, участником референдума более одного раза) Уголовного кодекса Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: В каких областях самая высокая и самая низкая явка на выборах в ОТГ

Ранее Центральная избирательная комиссия сообщила о завершении голосования на первых выборах депутатов сельских, поселковых, городских советов объединенных территориальных общин и соответствующих сельских, поселковых, городских голов, которые проходили 22 декабря 2019.