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воскресенье, 14 октября 2018 13:15

Вы все дерьмо - нардеп Барна обратился к избирателям

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Вы все дерьмо - нардеп Барна обратился к избирателям
Нардеп Барна резко обратился к избирателям. Фото: ГолосUA

Народный депутат Украины, член партии "Блок Петра Порошенко" 51-летний Олег Барна резко обратился к гражданам и избирателям.

Слова нардепа удалось снять на видео. Соответствующий ролик опубликовали в Facebook.

"Вы все дерьмо, а не избиратели. Меня избрали на выборах, поэтому сидите тихо здесь", - сказал Барна.

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Лидер Радикальной партии Олег Ляшко встретился с европейским политическим деятелем Пэтом Коксом. В ходе встречи Ляшко рассказал европейскому политику об инициативах Радикальной партии по реформированию украинского парламента.

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14
октября

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