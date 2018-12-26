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среда, 26 декабря 2018 09:27

"Вы доигрались" - в Житомире с детьми работал неуравновешенный сепаратист

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&quot;Вы доигрались&quot; - в Житомире с детьми работал неуравновешенный сепаратист
Руслан Мороз является пресс-секретарем "Русского содружества"

На Рождественской ярмарке в Житомире разгорелся скандал со сторонником "русского мира" Русланом Морозом, который играл роль святого Николая.

На такое назначение обратила внимание член исполкома городского совета Вера Гринишина. Она сообщила, что Мороз является членом нескольких пророссийских организаций в городе, в частности - пресс-секретарем "Русского содружества". Также Мороз активно защищает сепаратиста Муравицкого, которого судят в Житомире за государственную измену.

Она поинтересовалась, кто позволил Морозу переодеться в святого Николая. На это сепаратисты начал толкаться и оскорблять женщин.

"Мне не понятно, чем руководствовались, когда его нанимали на работу, по моему мнению, он идеологически и психологически не может ее выполнять. С детьми должен работать человек с проукраинскими ценностями", - возмутилась Гринишина.

Позже она сообщила, что Житомирский горсовет отреагировал на инцидент. Мороза уволили, а его место занял новый исполнитель роли святого Николая.

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Служба безопасности Украины разоблачила на Полтавщине организацию, которая занималась распространением материалов сепаратистского содержания, которая должны была дестабилизировать ситуацию в Украине. Ее руководитель Сергей Проваторов получил награду из рук российского президента.

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