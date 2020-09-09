ВСУ установили антирекорд по коронавирусу

 
Ексклюзивы
1/5
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Граница Украины с Беларусью может превратиться в место для прогулки российской армии
Просмотров: 1341
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Люди президента попытаются разбить ментовскую монополию Авакова
Просмотров: 747
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Гарантии по депозитам вырастут: что изменится для банков и их клиентов
Просмотров: 306
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Изменение избирательного адреса: кабинетных очередей нет
Просмотров: 153
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Работу коллекторов хотят регулировать по-новому: что изменится для должников
Просмотров: 1368
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Украина без копеек: стоит ли от них отказываться
Просмотров: 1638
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Назвали продукты, которые в начале осени подешевеют
Просмотров: 621
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Что будет с ценами на горючее в сентябре
Просмотров: 414
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Запустили IT-проект, который поможет создавать грамотные тексты на украинском языке
Просмотров: 162
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Кулеба объяснил, почему не разорваны дипотношения с Россией
Просмотров: 468
Фото
Все фото
3
3
11
7
15
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
История украинки, которую не эвакуировали из Уханя из-за собаки, завершилась любовью
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Во Львове Лукашенко изобразили в виде таракана
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
Искали диверсантов: показали учения спецназа Нацгвардии с новейшим вооружением
&quot;Вовка бояться - в президенты не ходить&quot; - активисты пришли к Зеленскому
"Вовка бояться - в президенты не ходить" - активисты пришли к Зеленскому
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Как праздновали День Одессы: концерт, салют и ни одной маски
Видео
Все видео
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Студенты создали первый украиноязычный дефибриллятор
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Аваков пригрозил участникам местных выборов
Под Житомиром к визиту Зеленского снова клали асфальт ночью
Под Житомиром к визиту Зеленского снова клали асфальт ночью
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Украина установила новый рекорд по количеству смертей от коронавируса
Интервью
1/5
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Украинцы сделали российскую продукцию менее конкурентной
Просмотров: 1116
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
"Слуга народа" держится на Зеленском. Но на выборах им это не добавит
1 Просмотров: 621
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
"Мы уверенно идем к образовательной катастрофе" - образовательный эксперт Виктор Громовой рассказал о готовности школ к обучению в условиях пандемии
Просмотров: 9918
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Эксперт рассказала, как правильно воспитывать ребенка в неполной семье
Просмотров: 216
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
"Мы не научились любить честно и откровенно то, что сделано в Украине" - Игорь Панасов
Просмотров: 135
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
08 сентября 2020
Просмотров: 117
Луческу гратиме у футбол Лобановського
На початку минулого року французький журнал "Франс футбол" склав рейтинг найкращих тренерів в історії футболу. Колишній тренер "Динамо" Валерій ...
среда, 09 сентября 2020 11:00

ВСУ установили антирекорд по коронавирусу

  Комментировать
ВСУ установили антирекорд по коронавирусу
Коронавирусом болеет 650 военных. Фото: etcetera.media

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 68 новых случаев Covid-19. В общем сейчас болеет 650 военных.

"Всего за время пандемии выздоровели - 1389 человек, летальных исходов - 6. На изоляции находится 534 человека, в 122 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 дня", - сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Коронавирус в ВСУ: численность больных стремительно увеличивается

Из новых больных в больницу доставили 9 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 59 человек (Киевская область - 25 военнослужащих и 7 сотрудников ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область - 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Черниговская область - 2 военнослужащих, Ровенская).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

За последние сутки в Украине обнаружили 2551 нового больного коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 9 сентября, имеем 143 030 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2979 - летальные. 45 пациентов умерли за последние сутки.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВСУ установили антирекорд по коронавирусу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
09
сентября

Из Польши начали выселять украинцев

Белорусы протестуют уже месяц

России запретили иметь флот на Черном море

Самое читаемое
&quot;Потому что проститутка&quot;: самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
10
 3 Просмотров: 29979
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда
В каком случае водитель не должен пропускать пешехода - появилось разъяснение Верховного суда Просмотров: 18397
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
Преподавательница убила мужа и стреляла в дочь: в полиции раскрыли новые шокирующие подробности
7
 Просмотров: 12879
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
Сексуальная и в песке: американская модель засветила соски в соблазнительной фотосессии
8
 Просмотров: 12780
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
Обольстительная Тина Кунаки полностью обнажилась
5
 Просмотров: 10683
Общество
59% избирателей пойдут осенью на участки
59% избирателей пойдут осенью на участки Просмотров: 9
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому среди политиков - опрос
Украинцы больше всего доверяют Зеленскому среди политиков - опрос Просмотров: 135
Деньги вместо бэби-боксов или Семь кругов ада для родителей
Деньги вместо бэби-боксов или Семь кругов ада для родителей Просмотров: 45
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
Опасная попытка: мужчина чуть не погиб, пытаясь сесть в тронувшийся поезд
 Просмотров: 306
45 смертей и более 2,5 тыс. новых больных: коронавирус в Украине не сбавляет оборотов
45 смертей и более 2,5 тыс. новых больных: коронавирус в Украине не сбавляет оборотов Просмотров: 567
Больше всего комментируют
6
Офис президента через сутки прокомментировал гибель воина на Донбассе
6
Показали рейтинг партий перед выборами
6
Избили бывшего узника Кремля Владимира Балуха: состояние тяжелое
3
"Потому что проститутка": самая обнаженная президент футбольного клуба ответила на раздражающие вопросы
1
Самую дорогую овцу продали почти за полмиллиона долларов
Голосов: 53120
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua