ВСУ установили антирекорд по коронавирусу

Коронавирусом болеет 650 военных. Фото: etcetera.media

В Вооруженных силах Украины за прошедшие сутки обнаружили 68 новых случаев Covid-19. В общем сейчас болеет 650 военных.

"Всего за время пандемии выздоровели - 1389 человек, летальных исходов - 6. На изоляции находится 534 человека, в 122 военнослужащих изоляция заканчивается в ближайшие 3 дня", - сообщает командование Медицинских сил ВСУ.

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Из новых больных в больницу доставили 9 человек. На лечении дома под наблюдением медицинской службы находится 59 человек (Киевская область - 25 военнослужащих и 7 сотрудников ВСУ, Львовская область - 11 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Одесская область - 7 военнослужащих и 1 сотрудник ВСУ, Черниговская область - 2 военнослужащих, Ровенская).

Состояние здоровья пациентов удовлетворительное.

За последние сутки в Украине обнаружили 2551 нового больного коронавирусом. Всего с начала эпидемии в стране, по состоянию на утро 9 сентября, имеем 143 030 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 2979 - летальные. 45 пациентов умерли за последние сутки.