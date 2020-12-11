ВСУ усилят новыми самолетами

Минобороны хочет самолетами Ан-178 заменить Ан-26. Фото: wikipedia.org

Министерство обороны Украины приобретет в ГП "Антонов" самолеты Ан-178. Ведомство уже получило разрешение правительства осуществить авансовый платеж.

"Минобороны Украины завершило заключения контракта о закупке 3 самолетов Ан-178 с Antonov Company. Кабинет Министров разрешил Министерству обороны авансировать указанное соглашение", - сообщают в пресс служба министерства.

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В будущем самолетами Ан-178 планируют заменить самолеты Ан-26, которые сейчас имеют Вооруженные силы Украины.

Транспортный самолет АН-178 - ближнемагистральный средний транспортный самолет с турбореактивными транспортными двигателями. Стоимость его постройки составляет от $40 млн (1 млрд 134 млн 620 тыс. грн).