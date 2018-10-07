ВСУ продемонстрировали полную готовность для учений с авиацией НАТО

Фото: facebook

Украинская авиация активно готовится к проведению международных учений Clear Sky 2018. Для этого в Хмельницкую область был перебазирован самолеты и личный состав Военно-воздушных сил Украины.

Как сообщили в Воздушных силах, в последние дни недели жители Хмельницкого увидели в небе привычные для них Су-24, самолеты истребительной авиации типа МиГ-29 и Су-27, а также самолеты F-15144 истребительного крыла Национальной гвардии штата Калифорния.

Обучение Clear Sky 2018 пройдут с 8 по 19 октября на территории Хмельницкой и Винницкой областей.

В учениях кроме Украины примут участие еще девять стран. Среди них Бельгия, Великобритания, Дания, Эстония, Нидерланды, Польша, Румыния и США.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ проведут учения в Азовском море в ответ на агрессию России

</ iframe><span id="mce_marker" data-mce-type="bookmark">﻿ÈB;</span>

Самолеты ВВС США прибыли в Украину для участия в военных международных учениях Clear Sky 2018. Среди других самолетов, участвующих в учениях, будут F-15D и KC-135 от США и MQ-9 - из Польши.