ВСУ отбили Херсон. Вывесили украинский флаг: СМИ показало фото

ВСУ отбили Херсон. Фото: president.gov.ua

Вечером 25 февраля украинская авиация нанесла мощный бомбо-штурмовой удар по скоплению российской бронетехники в Херсоне.

Враг отошел. Город вернулся под контроль Вооруженных сил Украины, передает "Думская".

Отмечается, что с утра подразделения ВСУ вели ожесточенные бои с оккупантами за Херсон и мост через Днепр. Важная переправа несколько раз переходила из рук в руки. Днем приходили сообщения о том, что город сдан, однако вскоре ситуация изменилась.

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Издание опубликовало кадры с поля боя и расположенных рядом с памятником Неизвестному солдату и мемориалу в Парке Славы.

Над мемориалом подняли украинское знамя.

Антоновский мост Днепр в Херсоне стал точкой сопротивления украинских защитников в Херсоне. Этот стратегический объект ведет в направлении соседней области, поэтому российский враг пытался взять его как можно скорее. 25 февраля сообщили, что ВСУ, несмотря на мощное сопротивление, потеряли контроль над мостом. Вражеские войска Российской Федерации якобы преодолели оборону города. В Херсонскую область тяжелую технику враг опрокинул из оккупированного Крыма. Большие колонны российской военной техники без номеров с буквой "Z" на борту снимали очевидцы.