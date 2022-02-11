ВСУ хотят привлечь в тероборону до 2 млн "мотивированных граждан"

 
Ексклюзивы
1/5
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Ночь эротической поэзии или виртуальные путешествия по Украине - 14 креативных вариантов для ярких выходных
Просмотров: 171
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Пафосные подарки, "вдохновлявшие" Пшонку и Януковича - открыли выставку пропаганды СССР
Просмотров: 2880
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
"Содрогнулась земля дважды. Неприятно было": в украинском селе взорвали ядерную бомбу – как там сейчас живут люди
Просмотров: 6021
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
1 Просмотров: 1692
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Свидание на высоте и собственный маршрут любви – как незабываемо провести День святого Валентина
Просмотров: 144
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2655
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
Путин любит цифровую симметрию и может устроить провокацию 22.02 – военный эксперт
1 Просмотров: 1422
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Провальный визит Макрона в Москву и некрофилия Путина – что пишет мировая пресса
Просмотров: 2916
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Отважится ли Путин начать "олимпийскую" войну
Просмотров: 1179
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
"Показываем молодежи, что тогда было не классно и не прикольно": в прокат выходит криминальная драма "Носорог" Олега Сенцова о неспокойных 90-х
Просмотров: 702
Фото
Все фото
4
4
4
7
5
Сегодня день ангела у владельцев семи чудесных мужских имен
Сегодня день ангела у владельцев семи чудесных мужских имен
Фотоловушка в Чернобыле &quot;поймала&quot; нескольких животных
Фотоловушка в Чернобыле "поймала" нескольких животных
Комик удивил Мишель Андраде обнаженным видом во время съемок нового Improv Live Show
Комик удивил Мишель Андраде обнаженным видом во время съемок нового Improv Live Show
В Украине стартовали масштабные военные учения &quot;Заметіль-2022&quot;: фото и видео
В Украине стартовали масштабные военные учения "Заметіль-2022": фото и видео
В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу
В Антарктиде зафиксировали аномальную температуру - ученые бьют тревогу
Видео
Все видео
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Схемы" расследовали, почему украинские поезда часто сходят с рельсов
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
"Лепет ребенка. Как вроде игрушку дает" – украинцы отреагировали на желание Зеленского раздать им смартфоны
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Полуобнаженный украинец установил "ледяной" рекорд
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Съехались тысячи человек: украинская "Мрия" в Дании наделала шума
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Ведущий канала Мураева обозвал украинских болельщиков
Интервью
1/5
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
"Надо наказывать за оскорбление военных и их родных" - волонтер
Просмотров: 1503
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
"Россия может пойти на компромисс" – что для Украины означают переговоры Путина и Макрона
Просмотров: 2655
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
"Увидел, как в медленном кадре – моя нога полетела и упала возле меня" – ветеран Хитмен
Просмотров: 1269
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
"Некоторые приходят в театр, как к психиатру" - режиссер Стас Жирков рассказал о том, каким должен быть современный театр в Украине
Просмотров: 459
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
"Соглашение с Турцией станет украинским козырем в противостоянии с Россией" - Эндер Кайихан
Просмотров: 1008
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
11 февраля 2022
Просмотров: 9
Ми
Час від часу це стається, немов осяяння. Ти розумієш, як багато тих, кого ти називаєш "ми". Цих людей ти розумієш іще до того, як спитав їхні імена. ...
пятница, 11 февраля 2022 17:19

ВСУ хотят привлечь в тероборону до 2 млн "мотивированных граждан"

  Комментировать
ВСУ хотят привлечь в тероборону до 2 млн &quot;мотивированных граждан&quot;
Только 7% резервистов заключили договоры на прохождение военной службы в резерве Сил ТрО. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что необходимо привлечь к службе в резерве Сил территориальной обороны (ТрО) от 1,5 до 2 млн мотивированных граждан.

Об этом он сказал на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове 11 февраля.

"Сделанное на сегодняшний день уже позволяет сосредоточить максимально усилия на рекрутинге резервистов (в составе ТрО. - Gazeta.ua). Мы имеем достаточно амбициозные планы в этом направлении. Ближайшей задачей, нам хотелось бы иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Назвали регионы с наихудшей подготовкой к теробороне

Но вместе с тем нас интересуют 1,5-2 миллиона достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить и это тоже составляющая национального сопротивления", - сказал Залужный.

Сейчас укомплектовали батальоны территориальной обороны в 13 приграничных областях не менее чем на 70%. В то же время, только 7% резервистов заключили договоры на прохождение военной службы в резерве, что является довольно низким показателем, добавил Залужный.

Силы ТрО – отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек.

1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан.

В тероборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы.

20 января правительство утвердило порядок применения отрядами теробороны охотничьего оружия.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «ВСУ хотят привлечь в тероборону до 2 млн "мотивированных граждан"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
11
февраля

10 лет без Уитни Хьюстон: слушаем незабываемые хиты американской поп-дивы

Гоголь сжег "Мертвые души" и начал голодовку

Самое читаемое
Умерла невестка Геннадия Кернеса
Умерла невестка Геннадия Кернеса Просмотров: 23906
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для &quot;слуги&quot;
Пачки с тысячами гривен: НАБУ шокировало видео со взяткой для "слуги"
5
 Просмотров: 13204
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
В белье и с весом 80 кг: Анита Луценко поразила перевоплощением после рождения дочери
7
 Просмотров: 9297
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ 3 Просмотров: 9261
&quot;Нравились блондины&quot; - солистка Go_A поделилась подробностями романтических отношений
"Нравились блондины" - солистка Go_A поделилась подробностями романтических отношений
5
 Просмотров: 9027
Общество
Россия имеет 48 часов: Украина требует разъяснений по поводу активности на границе
Россия имеет 48 часов: Украина требует разъяснений по поводу активности на границе Просмотров: 54
Назвали регионы с наихудшей подготовкой к терробороне
Назвали регионы с наихудшей подготовкой к терробороне Просмотров: 558
Определили пять неожиданных симптомов Covid-штамма Omicron
Определили пять неожиданных симптомов Covid-штамма Omicron Просмотров: 981
В Украине приземлилась 11 "птичка" с военной помощью от США
В Украине приземлилась 11 "птичка" с военной помощью от США 1 Просмотров: 369
Захочется подснежников: циклон несет в Украину погодный "микс"
Захочется подснежников: циклон несет в Украину погодный "микс" Просмотров: 279
Больше всего комментируют
11
Порошенко призвал все демократические силы объединиться ради защиты Украины
4
"Нужна реакция мира" - министр обороны о российских оккупантах в море
3
Шесть телеканалов проверят за сюжеты о деле "вагнеровцев"
3
Враг доберется в Киев за 48 часов: разведка США рассекретила сценарии нападения РФ
1
Еще одного "слугу народа" уличили во взятке
Голосов: 58452
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть