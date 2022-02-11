ВСУ хотят привлечь в тероборону до 2 млн "мотивированных граждан"

Только 7% резервистов заключили договоры на прохождение военной службы в резерве Сил ТрО. Фото: Валерий Шмаков, Gazeta.ua

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный заявил, что необходимо привлечь к службе в резерве Сил территориальной обороны (ТрО) от 1,5 до 2 млн мотивированных граждан.

Об этом он сказал на заседании президиума Конгресса местных и региональных властей в Харькове 11 февраля.

"Сделанное на сегодняшний день уже позволяет сосредоточить максимально усилия на рекрутинге резервистов (в составе ТрО. - Gazeta.ua). Мы имеем достаточно амбициозные планы в этом направлении. Ближайшей задачей, нам хотелось бы иметь не менее 70% резервистов, которые будут проходить службу в этих батальонах.

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Но вместе с тем нас интересуют 1,5-2 миллиона достаточно мотивированных граждан, желающих защитить свой дом, семью, страну, которых мы должны подготовить и это тоже составляющая национального сопротивления", - сказал Залужный.

Сейчас укомплектовали батальоны территориальной обороны в 13 приграничных областях не менее чем на 70%. В то же время, только 7% резервистов заключили договоры на прохождение военной службы в резерве, что является довольно низким показателем, добавил Залужный.

Силы ТрО – отдельный род сил в составе ВСУ. Постоянная численность в мирное время будет составлять 10 тыс. военнослужащих. По штату особого периода подразделения будут насчитывать более 130 тыс. человек. 1 января вступил в силу закон "Об основах национального сопротивления". Документ регулирует организацию национального сопротивления и подготовку граждан. В тероборону в первую очередь будут принимать граждан с опытом военной службы. 20 января правительство утвердило порядок применения отрядами теробороны охотничьего оружия.