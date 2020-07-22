Вступительная кампания-2020: в МОН объяснили, как и когда состоятся экзамены и творческие конкурсы

Результаты внешнего независимого оценивания при регистрации и прохождении вступительных экзаменов и творческих конкурсов абитуриентам не нужно предоставлять. Фото: Pixabay

Регистрацию на вступительные экзамены и конкурсы высшие учебные заведения должны начать 24 июля.

Для поступающих на бюджет творческие конкурсы и вступительные экзамены будут проводиться в несколько потоков, сообщает МОН.

"Не позднее чем 24 июля во всех учреждениях высшего образования должна начаться регистрация на вступительные экзамены и творческие конкурсы. Это сделали для того, чтобы поступающие имели больше возможностей для вступления в различные вузы в случае совпадения дат проведения этих испытаний", - отмечают в ведомстве.

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Результаты внешнего независимого оценивания при регистрации и проведении вступительных экзаменов и творческих конкурсов абитуриентам не нужно предоставлять.

В Министерстве говорят, что регистрация на вступительный экзамен или творческий конкурс не заменяет подачи заявления в учреждение. Абитуриенты, поступающие на бюджетную форму обучения, будут проходить творческие конкурсы с 1 по 12 августа. Вступительные экзамены и творческие конкурсы на контрактную форму обучения пройдут с 1 по 22 августа.

Проект приказа о снижении на 10% проходного балла "Крок-2" и "Крок-3" - экзаменов для студентов-медиков, зарегистрировало Министерство здравоохранения. Соответствующий документ опубликовали на сайте Минздрава.