Встретите свою любовь - прогноз астролога на 20 мая

20 мая после захода солнца не стоит принимать важных решений. Фото: www.dnews.dn.ua

В понедельник, 20 мая, не желательно браться за несколько дел одновременно. Возможности внимания и памяти будут ограничены. Об этом Gazeta.ua рассказала астролог Елена Максимова.

"Не давайте поспешных обещаний. Особенно в первой половине дня. Выполнить их вы не сможете. После захода солнца не стоит принимать важных решений. Они окажутся ошибочными", - говорит астролог.

Прежде чем отправиться в магазин, составьте список покупок. По словам астролога, это сэкономит время и средства.

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"Не зацикливайтесь на ярких упаковках и рекламе. Есть риск приобрести красивый хлам и опустошить кошелек, - говорит Максимова. - В личной жизни ждите приятные изменения. Не опустите шанс встретить свою любовь. Заведенные в этот день романы будут яркими, но мимолетными".

Читайте прогноз астролога Елены Максимовой для каждого знака:

Овен

Без денег вы не останетесь. Не стремитесь к быстрому заробитку. На любимых будет сильно влиять их окружения. Поэтому путь к сердцу милых следует искать через их близких. Самочувствие улучшается. Болезни начнут отступать.

Телец

Доверьте решение своих финансовых проблем компетентным людям. Ваши усилия окажутся напрасными. Случайности в этот день не будет. Воспринимайте стечение обстоятельств как подарок судьбы.

Близнецы

Трудно сложится рабочий день. Сил на воспитание детей не останется. Не нервничайте по этому поводу. Попросите о помощи родных. Активно боритесь с сухим кашлем.

Рак

Забудьте о мелких недостатках своих партнеров. Проявляйте заботу о них. Любимые будут немного растеряны.

Лев

Это наиболее неблагоприятный день недели. Сведите расходы к минимуму. Не стоит идти к шефу с просьбой о повышении заработка. Неблагоприятный день для первых сексуальных контактов.

Дева

Не носите в кошельке большой суммы. Деньги будут быстро всплывать. Сознательно сдерживайте желание приобрести еще какую-то мелочь. Объективно оценить причины личных неудач вы не сможете. Будет мешать уверенность в собственной правоте.

Весы

Ожидаемые деньги придут вовремя. Не следует покупать офисную технику и компьютеры. Есть высокая вероятность приобрести поврежденные вещи. Не увлекайтесь романтическим перепиской с незнакомцами. Это бесперспективно.

Скорпион

Выставлять на продажу свои вещи не следует. Держите в тайне семейные проблемы. Не давайте окружающим поводу воспользоваться вашими слабостями. Начните лечение гайморита и ринита.

Стрелец

До прихода основного заработка придется еще немного подождать. Пересмотрите список запланированных покупок. Желательно его существенно уменьшить. Посетите сауну. Поплавайте в прохладной воде бассейна. Контраст температур вызовет ощущение бодрости и омоложения.

Козерог

Вам повезет с интересными предложениями. Но не в азартных играх. Не преувеличивайте своих достоинств. Вы нравитесь окружающим и без украшений. Меньше говорите. Пусть красноречивыми будут ваши поступки.

Водолей

Средств хватает на все необходимое. Избытка денег не будет. Подождите с большими покупками. Качество приобретенных вещей не будет удовлетворять вас. Большинство свободного времени отдайте любимому увлечению. Но не забудьте и о своих обещаниях любимым.

Рыбы

В окружении приятных людей будете чувствовать себя прекрасно. Не засиживайтесь вечером дома. Отдохните в хорошем обществе. Организм будет нуждаться в дополнительном увлажнении. Пейте в течение дня чистую воду.