Встреча министров, снег в Ужгороде, вакцинация: самые интересные фото второй недели апреля

С 5 апреля проезд в общественном транспорте столицы только по специальным пропускам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим польским коллегой Рау Збигневым, люди получили вакцину от COVID-19 во время пробного запуска национального центра вакцинации в Праге.
Gazeta.ua собрала самые интересные фото со второй недели апреля.
Украина:
Панорама Киева с высоты птичьего полета. На фото монастырь Киево-Печерской лавры 3 апреля.
С 5 апреля в столице действуют ограничения "красной зоны". Пользоваться общественным транспортом могут только работники критических инфраструктур. Мужчина показывает специальный пропуск для проезда полицейскому на входе в одной из станций метро.
Снег еще лежит на цветениях в Ужгороде 6 апреля.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствует министра иностранных дел Польши Рау Збигнева в Киеве 8 апреля. Встреча должна укрепить украинскую-польское стратегическое партнерство на фоне обострения Россией ситуации безопасности.
Мир:
Посетительница фотографирует цветения ранункулюса на "Цветочных полях" в городе Карлсбад, Калифорния. Она в маске. США, 31 марта.
Пожар на верхних этажах коммерческого здания в Макати, Филиппины 6 апреля.
Зоопарк "Royal Burgers" поздравил новорожденного белого носорога в Арнеме, Нидерланды 6 апреля.
Люди получают вакцину от COVID-19 во время пробного запуска национального центра вакцинации в Праге, Чешская Республика 9 апреля.
Натан Брук позирует для портрета у статуи "Океаниды" в бассейне Фея Бауэр в Сиднее, Австралия 7 апреля. Натан Брук - солист австралийского балета. Его признали лауреатом премий Telstra Rising Star Award и Telstra People's Choice Award за исключительный балетный талант и вклад в художественную форму.
Мужчина рисует на стене Национального мемориала Ковида у больницы Святого Томаса. Его установили тем, кто умер в Великобритании от COVID-19. Лондон, 8 апреля.
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