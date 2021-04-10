Встреча министров, снег в Ужгороде, вакцинация: самые интересные фото второй недели апреля

С 5 апреля проезд в общественном транспорте столицы только по специальным пропускам, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба встретился со своим польским коллегой Рау Збигневым, люди получили вакцину от COVID-19 во время пробного запуска национального центра вакцинации в Праге.

Gazeta.ua собрала самые интересные фото со второй недели апреля.

Украина:

Панорама Киева с высоты птичьего полета. На фото монастырь Киево-Печерской лавры 3 апреля.

Автор: Reuters/Глеб Гараничев Панорама Киева с высоты птичьего полета.

С 5 апреля в столице действуют ограничения "красной зоны". Пользоваться общественным транспортом могут только работники критических инфраструктур. Мужчина показывает специальный пропуск для проезда полицейскому на входе в одной из станций метро.

Автор: Геннадий Минченко/Укринформ/через Getty Images Мужчина показывает специальный пропуск для проезда полицейскому на входе в одной из станций метро.

Снег еще лежит на цветениях в Ужгороде 6 апреля.

Автор: Сергей Гудак/Укринформ/через Getty Images Снег еще лежит на цветениях в Ужгороде, 6 апреля.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствует министра иностранных дел Польши Рау Збигнева в Киеве 8 апреля. Встреча должна укрепить украинскую-польское стратегическое партнерство на фоне обострения Россией ситуации безопасности.

Автор: Министерство иностранных дел Украины/Агентство Анадолу через Getty Images Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба приветствует министра иностранных дел Польши Рау Збигнева в Киеве, 8 апреля.

Мир:

Посетительница фотографирует цветения ранункулюса на "Цветочных полях" в городе Карлсбад, Калифорния. Она в маске. США, 31 марта.

Автор: Reuters/Майк Блейк Посетительница фотографирует цветения ранункулюса на "Цветочных полях" в Карлсбаде.

Пожар на верхних этажах коммерческого здания в Макати, Филиппины 6 апреля.

Автор: Эндрю Форнье/Reuters Пожар на верхних этажах коммерческого здания в Макати, Филиппины.

Зоопарк "Royal Burgers" поздравил новорожденного белого носорога в Арнеме, Нидерланды 6 апреля.

Автор: Reuters/Piroschka van de Wouw Зоопарк "Royal Burgers" поздравил новорожденного белого носорога в Арнеме, Нидерланды.

Люди получают вакцину от COVID-19 во время пробного запуска национального центра вакцинации в Праге, Чешская Республика 9 апреля.

Автор: David W Cerny/Reuters Люди получают вакцину от COVID-19 во время пробного запуска национального центра вакцинации в Праге.

Натан Брук позирует для портрета у статуи "Океаниды" в бассейне Фея Бауэр в Сиднее, Австралия 7 апреля. Натан Брук - солист австралийского балета. Его признали лауреатом премий Telstra Rising Star Award и Telstra People's Choice Award за исключительный балетный талант и вклад в художественную форму.

Автор: Камерон Спенсер/Getty Images Натан Брук позирует для портрета у статуи "Океаниды".

Мужчина рисует на стене Национального мемориала Ковида у больницы Святого Томаса. Его установили тем, кто умер в Великобритании от COVID-19. Лондон, 8 апреля.

Автор: Ханна Маккей/Reuters Мужчина рисует на стене Национального мемориала Ковида у больницы Святого Томаса.