"Всім стало зрозуміло, що Зеленський не лялька" - Леонід Швець

 
Ексклюзивы
1/5
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Россия хочет затащить Украину в энергетическую ловушку
Просмотров: 819
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
"Слуга народа" фактически уничтожила оппозицию
2 Просмотров: 2439
Как создать миллион рабочих мест
Как создать миллион рабочих мест
5 Просмотров: 1071
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
Новый обмен будет, если Украина согласится на капитуляцию в войне
1 Просмотров: 1800
Путин завидует Зеленскому
Путин завидует Зеленскому
Просмотров: 2475
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Просмотров: 1044
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Какие ошибки сделала команда Зеленского
Просмотров: 1476
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
Импичмент от Зеленского: что меняет принятый законопроект
2 Просмотров: 1296
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
"Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными
2 Просмотров: 1179
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
Зачем председатель СБУ ходил на день рождения соратника кума Путина
2 Просмотров: 2178
Фото
Все фото
5
4
4
5
7
Назвали победительницу конкурса &quot;Мисс Украина-2019&quot;
Назвали победительницу конкурса "Мисс Украина-2019"
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
Освобожденным политзаключенным и морякам изготавливают новые ID-паспорта
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
Показали доказательства присутствия российских военных на Донбассе
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
Рассказали, как изменились проблемы переселенцев за пять лет
Проміняла кар&#039;єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Проміняла кар'єру психолога на танці - українка розповіла про роботу в Китаї
Видео
Все видео
"Горите в аду": Сенцов сжег тюремную робу
"Горите в аду": Сенцов сжег тюремную робу
Фото Захарченко и георгиевская лента: учитель вляпался в скандал
Фото Захарченко и георгиевская лента: учитель вляпался в скандал
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
Добровольцы Яроша отдали вооружение с передовой
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
"День сурка" и "в Крым на танках": словарь пресс-конференции Сенцова
Сенцов рассказал о предложениях "сдать" кого-то из Киева
Сенцов рассказал о предложениях "сдать" кого-то из Киева
Интервью
1/5
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Как выбрать подержанную машину и сколько можно сэкономить - советы эксперта
Просмотров: 4329
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Ожидания от Зеленского очень высокие - на грани очарованости
Просмотров: 1575
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Бои за Иловайск: московские танкисты бросили автоматы и кричали: "Дяденька, не стреляйте"
Просмотров: 30582
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 6777
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2583
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
12 сентября 2019
Просмотров: 198
Двері на осінь
З наближенням осені стаєш терпимішим до тих, хто живе поруч і з ким ти ціле літо уточнював межі життєвого простору. Скажімо, один павук регулярно ...
пятница, 13 сентября 2019 03:30

"Всім стало зрозуміло, що Зеленський не лялька" - Леонід Швець

  Комментировать
&quot;Всім стало зрозуміло, що Зеленський не лялька&quot; - Леонід Швець
Леонид Швец Фракция "Слуги народа" - аватар Зеленского. Фото: Сергей Старостенко

Владимир Зеленский не зависит от олигарха Игоря Коломойского, но учитывает его интересы.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"В политическом смысле всем стало понятно, что Зеленский не кукла. В заднице рука Коломойского не торчит. Но определенные интересы он учитывает. Последние несколько лет работал с ним. Смешно было бы говорить, что Зеленский независимый вообще. Но эта зависимость не формата телефонного звонка. Скорее влияние со стороны Коломойского аргументационное. Частота его интервью свидетельствует о том, что это едва ли не единственная возможность влиять на Зеленского", - говорит Швец.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Зеленский стал средством для достижения целей Кремля" - Порников об обмене пленными

"Фракция" Слуги народа "- аватар Зеленского. Условно 254 маленьких Зеленский. От Зелеського сказали, что должны принять. Это сделают. По крайней мере на этапе, пока они еще учатся быть парламентариями. Пока стоит задача блицкрига - это можно понять. Когда опыта станет больше, начнутся дискуссии. Но пока никто не знает, что такое монобольшинство", - добавляет он.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Всім стало зрозуміло, що Зеленський не лялька" - Леонід Швець». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги
У Ляшко и Тимошенко конфисковали деньги 1 Просмотров: 52678
Полякова показала редкое фото с мужем
Полякова показала редкое фото с мужем Просмотров: 39189
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
Обнаженная в объятиях любимого: миллиардерша Кайли Дженнер получила предложение от Pornhub
5
 1 Просмотров: 24930
На русском языке и с матом: &quot;слуга народа&quot; нарядился в провокационную футболку
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку 8 Просмотров: 20584
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде 5 Просмотров: 19503
Общество
В Украине запустят систему eHealth
В Украине запустят систему eHealth Просмотров: 189
Волыняне устроили драку с полицией: есть раненые
Волыняне устроили драку с полицией: есть раненые Просмотров: 162
Боевики на Донбассе 12 раз обстреляли украинских военных
Боевики на Донбассе 12 раз обстреляли украинских военных Просмотров: 36
Назвали победительницу конкурса "Мисс Украина-2019"
Назвали победительницу конкурса "Мисс Украина-2019"
5
 Просмотров: 2376
"Горите в аду": Сенцов сжег тюремную робу
"Горите в аду": Сенцов сжег тюремную робу
 Просмотров: 756
Больше всего комментируют
8
На кнопкодавстве поймали еще одну "слугу народа"
8
На русском языке и с матом: "слуга народа" нарядился в провокационную футболку
5
Как создать миллион рабочих мест
5
Геращенко хотят отстранить от работы в Раде
2
Криминал за незаконное обогащение: Рада сделала первый шаг
Голосов: 44793
Голосование Поддерживаете введение биометрического контроля на границе с РФ?
  • Поддерживаю. Теперь нужно запретить украинцам ездить в Россию
  • Нет, ничего не даст кроме очередей на границе
  • Нужно вводить визовый режим
  • Лучше запретить россиянам въезд в Украину
  • Это ничего не даст. Преступники с РФ все равно будут находить способы попасть в Украину
  • Достаточно полностью прекратить транспортное сообщение с РФ
  • Сомнительное решение. Такой контроль еще больше провоцировать Россию. Возможно обострение на Востоке
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua