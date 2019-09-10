"Всім стало зрозуміло, що Зеленський не лялька" - Леонід Швець

Леонид Швец Фракция "Слуги народа" - аватар Зеленского. Фото: Сергей Старостенко

Владимир Зеленский не зависит от олигарха Игоря Коломойского, но учитывает его интересы.

Об этом в интервью журналу "Країна" говорит политический обозреватель Леонид Швец.

"В политическом смысле всем стало понятно, что Зеленский не кукла. В заднице рука Коломойского не торчит. Но определенные интересы он учитывает. Последние несколько лет работал с ним. Смешно было бы говорить, что Зеленский независимый вообще. Но эта зависимость не формата телефонного звонка. Скорее влияние со стороны Коломойского аргументационное. Частота его интервью свидетельствует о том, что это едва ли не единственная возможность влиять на Зеленского", - говорит Швец.

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"Фракция" Слуги народа "- аватар Зеленского. Условно 254 маленьких Зеленский. От Зелеського сказали, что должны принять. Это сделают. По крайней мере на этапе, пока они еще учатся быть парламентариями. Пока стоит задача блицкрига - это можно понять. Когда опыта станет больше, начнутся дискуссии. Но пока никто не знает, что такое монобольшинство", - добавляет он.

Полное интервью с Леонидом Швецом читайте в журнала "Країна" от 12 сентября.